Тренер «Северстали» рассказал, как настраивал игроков на «Витязь» после провала с «Сочи»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче с «Витязем». Череповчане оказались сильнее, обыграв подмосковную команду всухую — 3:0. Козырев назвал ключевые моменты, позволившие одержать победу. Кроме того, главный тренер «Северстали» рассказал, как настраивал команду после провала в предыдущем матче, когда череповчане провалились с «Сочи».
«Хороший матч. На протяжении всех 60 минут мы контролировали шайбу, ход игры. Нам удалось сохранить целостность, которой не хватило в прошлой игре, когда мы проиграли «Сочи». В концовке здорово сыграл Костя Шостак. Была сложная ситуация: мы играли «3х5». Бригады меньшинства проявили себя. Хотелось бы отметить первую шайбу нашего молодого игрока Тимура Муханова. Безусловно, хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня приехали и здорово нас поддерживали, гнали нас вперёд. Думаю, мы своей игрой их порадовали. Спасибо им большое.
Как психологически настраивал команду перед матчем с «Витязем» после «Сочи»? У нас молодая, безусловно, талантливая команда, и нам немного не хватает зрелости. Сегодня мы показали, что процесс становления идёт. Сыграли лучше. Все 60 минут мы играли здорово. Мы не ставим никаких рамок нашим игрокам, мы им доверяем», — приводит слова Козырева официальный телеграм-канал «Северстали».
- 16 сентября 2023
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