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«Северсталь» всухую обыграла «Витязь» и одержала третью победу в сезоне

«Северсталь» всухую обыграла «Витязь» и одержала третью победу в сезоне
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Муханов (Аймурзин, Петунин) – 00:48 (5x5)     0:2 Моисеев (Барберио, Рожков) – 08:20 (5x5)     0:3 Денисов (Иванцов) – 57:49 (en)    

На 49-й секунде матча Тимур Муханов вывел череповчан вперёд. Очки за результативные передачи получили Данил Аймурзин и Александр Петунин. На девятой минуте Дмитрий Моисеев удвоил преимущество «Северстали». Баллы за голевые пасы на свой счёт записали Марк Барберио и Никита Рожков. Третью шайбу забросил Павел Денисов. Шат-аут оформил Константин Шостак.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в гостях сыграет с «Сочи». «Ак Барс» примет «Витязь». Оба матча состоятся 18 сентября.

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