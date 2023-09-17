«Очередная неудачная игра». Тренер «Витязя» Завьялов — о матче с «Северсталью»

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов высказался о поражении в матче Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (0:3).

«Очередная неудачная игра. Так матчи нельзя начинать, как мы начинаем. Вторая смена, и у нас ошибка. Следующий гол – то же самое. То, что было сказано нами на собрании – не было выполнено, и привело к такому результату. Получается парадокс: мы хотим играть по системе в средней зоне, в зоне обороны, а получается невыполнение игрового задания.

То, что касается второго периода: мы предупредили команду, что будет наложение смены. Так и произошло. Ребята молодцы, сыграли правильно. В конце игры в формате «шесть на четыре», конечно, нужно забивать», — приводит слова Завьялова официальный сайт «Витязя».