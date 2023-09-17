Артюхин: «Сибири» в матче со СКА пришлось буквально выживать

Бывший игрок сборной России, СКА и других клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал итоги матча армейцев Петербурга с «Сибирью» (1:2).

«В целом можно похвалить СКА за то, как команда реагирует на неудачную серию. Видно, что паники в Петербурге нет, игроки и тренеры продолжают играть в свой активный хоккей. Да, голы пока не идут, но сибиряков в какой-то момент было даже жалко – они переигрывали смены и в третьем периоде, казалось, уже с трудом стояли на ногах. Да, в первом периоде им немного повезло, когда гости реализовали почти всё, что создали, а дальше им в буквальном смысле пришлось выживать. Ну и Красоткин, конечно, было великолепен. Конечно, болельщики СКА вряд ли могут быть довольны результатом, но им нужно набраться терпения: если армейцы продолжат показывать такой же боевой хоккей, как сегодня, у команды всё будет в порядке», — сказал Артюхин «Чемпионату».