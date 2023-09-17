В. Крикунов: поражения СКА? Главное — что будет весной

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал поражение СКА от «Сибири» (1:2), ставшее для команды из Петербурга пятым подряд.

«Я бы не стал фокусироваться на каких-то сериях поражений у любой команды – идёт старт сезона, притирка, лидеры проигрывают аутсайдерам. Кто мог предположить, что «Магнитка» уступит «Ладе», а «Ак Барс» будет слабее «Сочи»?

СКА попал в неприятную ситуацию, но разве есть у кого-то сомнения, что к плей-офф петербуржцы подойдут во всеоружии? Главное – что будет весной. Опыта тренерского штаба и таланта игроков там предостаточно, СКА был и остаётся одним из претендентов на кубок. Сегодня в первом периоде с «Сибирью» произошел «чёрт побери», как говорит Роман Ротенберг, но потом на площадке была одна команда. Конечно, нужно улучшать реализацию, бросков и моментов было огромное количество. Сейчас красно-синим нужно одержать одну-две победы, и их прорвёт, я в этом не сомневаюсь», — сказал Крикунов «Чемпионату».