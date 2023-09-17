Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В. Крикунов: поражения СКА? Главное — что будет весной

В. Крикунов: поражения СКА? Главное — что будет весной
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал поражение СКА от «Сибири» (1:2), ставшее для команды из Петербурга пятым подряд.

«Я бы не стал фокусироваться на каких-то сериях поражений у любой команды – идёт старт сезона, притирка, лидеры проигрывают аутсайдерам. Кто мог предположить, что «Магнитка» уступит «Ладе», а «Ак Барс» будет слабее «Сочи»?

СКА попал в неприятную ситуацию, но разве есть у кого-то сомнения, что к плей-офф петербуржцы подойдут во всеоружии? Главное – что будет весной. Опыта тренерского штаба и таланта игроков там предостаточно, СКА был и остаётся одним из претендентов на кубок. Сегодня в первом периоде с «Сибирью» произошел «чёрт побери», как говорит Роман Ротенберг, но потом на площадке была одна команда. Конечно, нужно улучшать реализацию, бросков и моментов было огромное количество. Сейчас красно-синим нужно одержать одну-две победы, и их прорвёт, я в этом не сомневаюсь», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Материалы по теме
«Вопросы к судьям, мы просили посмотреть видео». Ротенберг — о двойном удалении у СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android