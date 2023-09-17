Главный тренер «Сибири» прокомментировал гостевую победу над СКА

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски оценил гостевую победу над СКА (2:1).

«У нас хорошая командная победа была сегодня. Много ребята бились, много ловили шайб, наконец-то забили в большинстве. Меньшинство здорово сработало, и вратарь в нужный момент выручил.

Непросто было в третьем периоде, удалений много было. Много моментов было, где просто шайбу надо выкидывать, но не получалось. Конечно, качество льда в третьем периоде было не самым лучшим, шайба прыгала постоянно. Это мешало и нам, и им», — сказал Немировски на пресс-конференции.

В следующей игре «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Авангардом» 21 сентября. Встреча начнётся в 15:30 мск на стадионе «Сибирь-Арена».

Ранее Немировски посетовал на качество льда на стадионе армейцев.