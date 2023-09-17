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СКА — Сибирь. Прямая трансляция
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«Качество льда очень… Шайба прыгала постоянно». Главный тренер «Сибири» — о матче со СКА

«Качество льда очень… Шайба прыгала постоянно». Главный тренер «Сибири» — о матче со СКА
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над СКА (2:1) в Санкт-Петербурге и посетовал на качество льда на стадионе армейцев.

«Правильно играли сегодня. Где-то надо нам правильно выводить шайбу, говорили-говорили, но что-то не получалось. Но тут много моментов. Качество льда очень… Шайба постоянно прыгала, где-то это мешало», — сказал Немировски в послематчевом интервью.

«Сибирь» прервала свою трёхматчевую серию поражений. С семью очками после семи матчей новосибирский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре «Сибирь» встретится в Новосибирске с «Авангардом» 21 сентября. Встреча начнётся в 15:30 мск на стадионе «Сибирь-Арена».

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