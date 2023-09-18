«Нефтехимик» пропустил курьёзный гол во втором матче подряд

В эти минуты на стадионе «Барыс-Арена» в Астане проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимает нижнекамский «Нефтехимик». К концу первого периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Барыс» вышел вперёд уже в первой атаке. Астанинцы выиграли вбрасывания и после перепасовки Давида Скленички и Егора Шалапова отправили в прорыв Джозефа Лабейта. Американский нападающий ушёл ближе к левому флангу и практически с нулевого угла бросил — шайба залетела в ворота. «Барыс» вышел вперёд уже на 14-й секунде встречи.

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Отметим, что в прошлом матче «Нефтехимик» также пропустил курьёзный гол.