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«Нефтехимик» забил курьёзнейший автогол при игре «6х4» после рикошета от борта

«Нефтехимик» забил курьёзнейший автогол при игре «6х4» после рикошета от борта
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Завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

На 59-й минуте «Нефтехимик» забил курьёзнейший гол в свои ворота. При счёте 1:4 нижнекамцы разыгрывали численное большинство. Команда заменила вратаря и держала шайбу в чужой зоне в формате «6х4». Хоккеист «Нефтехимика» нанёс бросок из левого круга вбрасывания. Шайба пролетела мимо ворот, ударилась об борт и полетела в среднюю зону. По итогу она долетела до ворот «Нефтехимика» — 1:5. Гол был записан на форварда омичей Никиту Холодилина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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