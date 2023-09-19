Якупов: назвал Хабибулина дядей Колей. Он сказал — никогда так меня не называй

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал об игре с обладателем Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Николаем Хабибулиным во время выступления за «Эдмонтон Ойлерз».
«Ребята вроде Холла или Ньюджент-Хопкинса давали какие-то советы? Из-за плохого английского я особо не разговаривал с игроками в раздевалке. Точнее, английский я знал, но стеснялся заговорить с ребятами вроде Сэма Ганье, Шона Хоркоффа, Алеша Гемски или Ньюджа с Холлом. Я испытывал к ним огромное уважение — ещё пару месяцев назад я на них по телевизору смотрел, а теперь нахожусь вместе с ними. Надо было это пройти, привыкнуть к тому, что теперь я тоже часть команды. Было тяжело с ними сблизиться, я очень стеснялся. Со временем стало легче, особенно когда начался сезон. Но я особо не разговаривал. Пытался как мог, но стеснялся.
Я с Хабибулиным-то начал говорить, когда оставалось всего 10 матчей! У него дочка старше меня! Когда он впервые за мной заехал, я назвал его дядей Колей. А он сказал — никогда меня так не называй. Хаби всегда старался брать меня с собой, звал к себе на ужины, обеды», — сказал Якупов в подкасте Dropping the gloves.
- 19 сентября 2023
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