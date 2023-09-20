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«Авангард» подписал контракт с бывшим защитником «Металлурга»

«Авангард» подписал контракт с бывшим защитником «Металлурга»
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Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона-2023/2024 с бывшим защитником магнитогорского «Металлурга» Савелием Ольшанским. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение хоккеиста со своим новым клубом носит двусторонний характер, то есть Ольшанский сможет выступать за фарм-клуб «ястребов».

24-летний Ольшанский – уроженец Челябинска и воспитанник магнитогорской школы хоккея. В КХЛ защитник дебютировал в составе родного «Металлурга». Также Ольшанский выступал в ВХЛ, где защищал цвета «Челмета», «Ермака», «Южного Урала» и АКМ.

В КХЛ Ольшанский сыграл 11 матчей в регулярных чемпионатах и сделал в них одну результативную передачу при показателе полезности «-2».

Последней командой Ольшанского до перехода в «Авангард» был «Тамбов», за который он успел сыграть три матча в нынешнем сезоне ВХЛ.

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