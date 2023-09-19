Легендарный тренер изгнан из НХЛ. Где Майк Бэбкок мог бы найти работу в России?

Возможных вариантов трудоустройства для одного из самых титулованных тренеров мира нашлось бы не так и много.

Очередной сезон в Национальной хоккейной лиге ещё не успел стартовать, а счёт тренерским отставкам оказался уже открыт. Из-за разразившегося громкого скандала своей работы в «Коламбус Блю Джекетс» лишился один из самых титулованных тренеров мира Майк Бэбкок. 60-летнему специалисту не простили желания познакомиться поближе с новым коллективом путём изучения личных фотографий в телефонах его игроков.

Единственный в истории хоккейный наставник — член «Тройного золотого клуба», который в качестве главного тренера приводил свои команды к победе в Олимпийских играх (сборная Канады в 2010 и 2014 годах), чемпионате мира (сборная Канады 2004 году) и Кубке Стэнли («Детройт Ред Уингз» в 2008 году) после увольнения из «Торонто Мэйпл Лифс» на протяжении четырёх последних лет оставался безработным на уровне НХЛ.

Минувшим летом Бэбкок возглавил «Коламбус», но официального возвращения в североамериканскую лигу так и не случилось. Специалист покинул клуб после того, как стало известно, что он просил хоккеистов показать личные фотографии. Впервые соответствующую информацию предали огласке ведущие известного североамериканского подкаста Spittin’ Chiclets. Бэбкок признал, что таким образом хотел лучше узнать игроков.

После распространения этой информации многие хоккеисты «мундиров» публично встали на защиту тренера, заявив, что никакого давления на них не оказывалось и они сами не видели в этом ничего предосудительного. Но в современном западном мире можно лишиться работы и за меньшее. Бэбкок оказался под огромным общественным давлением и был вынужден сам подать в отставку, чтобы избавить организацию от имиджевых потерь.

Учитывая весь прошлый бэкграунд канадского тренера, а Майк далеко не впервые за время карьеры угодил в подобную историю, выглядит довольно сомнительно, что в будущем Бэбкоку удастся ещё раз получить работу в НХЛ. Может быть, через пару-тройку лет Майку и представится ещё один шанс, но, скорее всего, «культура отмены» окончательно закроет легендарному тренеру путь в североамериканскую лигу.

Что же делать специалисту в сложившейся тупиковой ситуации? Спасением для Майка могла бы стать работа в КХЛ. Ведь соответствующий пример уже есть в российской истории. Несколько лет назад ещё один канадский тренер Билл Питерс потерял занимаемую должность в «Калгари Флэймз» из-за попадания в расистский скандал и перебрался в Россию, возглавив «Автомобилист». Ничего успешного из союза Питерса с екатеринбургским клубом не получилось, но это уже совсем другое дело – самого факта пребывания Билла в России это никак не отменяет.

Любопытно, что в прошлом году ходили осторожные разговоры вокруг возможного приезда Бэбкока в «Авангард». На тот момент руководителем омского клуба был Александр Крылов, и подобное назначение было бы совершенно в его стиле. В эпоху Крылова «ястребы» точно не поскупились бы на зарплату канадскому тренеру, но на тот момент сам Майк лишь формально оставался безработным. Хоть Бэбкока уже давно и не было на тренерской лавке «Мэйпл Лифс», его контракт с канадским клубом юридически всё ещё действовал. По нему тренеру продолжали платить огромную зарплату, и если бы Бэбкок тогда перебрался в Россию, то те деньги он получать перестал бы. На такой вариант Майк не подошёл, и все разговоры остались на уровне разговоров.

А спустя год вариантов для абсолютно гипотетического переезда члена «Тройного золотого клуба» в Россию не так и много. В Омске сейчас другое руководство, и вряд ли канадский тренер новых боссов заинтересует, и к тому же крайне сомнительно, что сейчас на него найдутся большие деньги. Из-за высоких финансовых запросов только несколько команд КХЛ могут потянуть Бэбкока. По состоянию на данный момент на ум приходят «Автомобилист» и… СКА.

Других адекватных вариантов просто не просматривается. У «Салавата Юлаева» в текущей ситуации недостаточно финансовых средств, чтобы гоняться за Бэбкоком. В таком же положении находится и «Трактор». Подписывать на огромный контракт главного тренера в Челябинске вряд ли готовы. У «Ак Барса» и так всё просто прекрасно в отношениях с Зинэтулой Билялетдиновым, московское «Динамо» выдало близкий к идеальному старт сезона, да и платить любому тренеру миллионы долларов в этом столичном клубе точно не станут.

ЦСКА после двух подряд завоёванных Кубков Гагарина может и дальше нестабильно идти по регулярному чемпионату КХЛ, но позиции Сергея Фёдорова в армейском клубе в моменте от этого слабее не станут. А даже если случится невероятное и кресло под Фёдоровым вдруг зашатается, то Канада или США стали бы последними странами, откуда высшее руководство армейцев сейчас захотело бы нанять главного тренера.

Что касается «Локомотива», руководство которого в своё время активно практиковало использование в том числе и канадских специалистов, то там Игорь Никитин находится на недавно подписанном долгосрочном контракте, и поводов для его увольнения точно не наблюдается. Особенно после успешного старта железнодорожников в новом сезоне КХЛ. Всё хорошо и у магнитогорского «Металлурга» под руководством его нового главного тренера Андрея Разина.

Клубы средней руки и обсуждать применительно к Бэбкоку не стоит. Остаются «Автомобилист» и СКА. В Екатеринбурге как раз есть большие деньги на содержание команды, вот только соответствующего результата от своего клуба дающие средства спонсоры дождаться никак не могут. Вот и начало нового сезона у уральцев особо не задалось. Игра команды не радует глаз, и очень многие знаковые хоккеисты клуба пока играют явно ниже ожидаемого уровня. Дополнительным же козырем для заманивания канадца в «Автомобилист» могла бы стать фигура Павла Дацюка, который успешно играл у Бэбкока в «Детройте».

«Я очень благодарен многим тренерам, которые помогли мне в развитии. Начиная с детского тренера Валерия Голоухова, работавшего со мной в Свердловске, Владимира Крикунова, сделавшего из меня профессионального хоккеиста. С Боумэном я мало общался в свой дебютный сезон. Он великий, не спорю. Но Бэбкок сделал из меня такого игрока, каким я являюсь в данный момент», — говорил Дацюк о работе с Майком.

Если же говорить о СКА, то здесь всё упирается в фигуру Романа Ротенберга. Сейчас 42-летний функционер является одновременно царём и богом в армейском клубе. Уроженец Ленинграда является как главным тренером, так и заместителем председателя совета директоров хоккейного клуба. Также именно Ротенберг – тот самый человек, который отвечает и за селекцию армейцев. Без одобрения Романа Борисовича в армейском клубе не проходит ни один трансфер – как на вход, так и на выход из команды. Если в какой-то момент Ротенберг решит, что ему пора вновь сфокусироваться на менеджерской деятельности, тогда вариант с Бэбкоком вполне может заиграть новыми красками. Пока же увидеть Майка в России вряд ли представляется возможным.