Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА прервал пятиматчевую серию поражений, одолев дома «Северсталь»

СКА прервал пятиматчевую серию поражений, одолев дома «Северсталь»
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

На седьмой минуте первого периода Владимир Алистров с передачи Михаила Пашнина открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Илья Иванцов восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте второй двадцатиминутки Валентин Зыков с передачи Николая Полякова вновь вывел хозяев вперёд.

В начале третьего периода «Северсталь» сравняла счёт, однако судьи после видеопросмотра отменили взятие ворот из-за блокировки вратаря армейцев. На 11-й минуте периода Александр Никишин с передачи Владимира Алистрова сделал счёт 3:1. Спустя минуту Валентин Зыков отправил четвёртую шайбу в ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Алистров (Пашнин) – 06:19 (5x5)     1:1 Иванцов – 10:12 (5x5)     2:1 Зыков (Поляков) – 37:40 (5x5)     3:1 Никишин (Алистров) – 50:42 (5x5)     4:1 Зыков (Поляков) – 51:53 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android