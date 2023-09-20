СКА прервал пятиматчевую серию поражений, одолев дома «Северсталь»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
На седьмой минуте первого периода Владимир Алистров с передачи Михаила Пашнина открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Илья Иванцов восстановил равенство в счёте.
На 18-й минуте второй двадцатиминутки Валентин Зыков с передачи Николая Полякова вновь вывел хозяев вперёд.
В начале третьего периода «Северсталь» сравняла счёт, однако судьи после видеопросмотра отменили взятие ворот из-за блокировки вратаря армейцев. На 11-й минуте периода Александр Никишин с передачи Владимира Алистрова сделал счёт 3:1. Спустя минуту Валентин Зыков отправил четвёртую шайбу в ворота гостей.
- 20 сентября 2023
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