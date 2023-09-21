«Новая эра». В «Рейнджерс» отреагировали на новый стиль Артемия Панарина
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Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» на официальной странице в «Твиттере» отреагировала на новый стиль российского нападающего Артемия Панарина. В межсезонье хоккеист разительно сменил образ, побрившись налысо и избавившись от своих классических кудряшек.
«Новая эра», — говорится в сообщении.
Фото: «Твиттер» «Нью-Йорк Рейнджерс»
Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 — в серии).
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