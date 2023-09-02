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Официальный сайт НХЛ предсказал, сколько очков наберут российские игроки в новом сезоне

Официальный сайт НХЛ предсказал, сколько очков наберут российские игроки в новом сезоне
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Официальный сайт НХЛ предсказал количество очков лидеров команд НХЛ на сезон-2023/2024. В список попали 12 российских игроков.

Лучшим среди россиян, по мнению официального сайта, станет нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он должен набрать 117 очков. Второе место займёт форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — 110 баллов. Третьим станет нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 94 очка.

Все россияне:

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»): 117.
2. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»): 110.
3. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»): 94.
4. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»): 88.
5. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»): 87.
6. Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»): 77.
7. Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс»): 74.
8. Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»): 71.
9. Владимир Тарасенко («Оттава Сенаторз»): 68.
10. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»): 66.
11. Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»): 62.
12. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»): 59.

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