Форвард «Лады» Космачук: мне говорили, что Тольятти похож на Детройт

Нападающий «Лады» Скотт Космачук поделился мнением о Тольятти.

«Одного из моих лучших друзей зовут Михаил Дубинский, он из Литвы. Его отец знает нескольких россиян, которые живут в Ричмонд-Хилл. Один из них родился как раз в Тольятти, он рассказал мне о городе. Сказал, что он похож на Детройт. А мне нравится Детройт, честно. Я всегда хорошо проводил там время. Так вот, когда я подписал контракт с «Ладой», этот мужчина связался со мной. Мы не были знакомы раньше. Он сказал, что живёт недалеко от меня, буквально в соседнем городке с Ричмонд-Хилл. Он рос и жил в Тольятти до 25 лет, потом переехал в Канаду. Забавно, как мы поменялись местами. Он подсказал, где лучше жить в Тольятти, где есть хорошие рестораны. Это единственное, что меня связывало с Тольятти. В России же играло много моих друзей и знакомых», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.