«Конечная цель «Лады» — Кубок Гагарина». Продолжение яркого интервью с Космачуком

Форвард «Лады» Скотт Космачук – одно из открытий нового сезона КХЛ. Во второй части эксклюзивного интервью канадца «Чемпионату», которое состоялось 3 сентября (между матчами «Лады» с «Трактором» и СКА), вы узнаете:

почему Скотту не страшна русская зима;

почему он не считает предсезонку без команды бестолковой;

как оценивает работу с Олегом Браташом;

как познакомился с русским матом;

что его связывает с Россией (кроме родственников);

почему сравнение Тольятти с Детройтом — хорошо;

каково это – побывать на концерте Снуп Догга;

чем ему понравился фильм «Барби»;

на кого из хоккеистов он ориентировался в детстве;

и почему «Ладу» не стоит списывать со счетов.

«У меня не будет проблем с холодом в России»

— Какова реальная Россия?

— Пока что всё отлично. Первые впечатления от клуба отличные, меня очень хорошо приняли в команде. По-английски говорит больше ребят, чем я ожидал. У пары игроков он действительно хорош, многие хотели бы выучить язык. Я переписывался с одним из игроков, и, чтобы было легче, прогонял текст через переводчик, и отправлял ему сообщения на русском, а он отвечал: «Нет, пиши по-английски, хочу научиться языку».

Я нахожусь здесь меньше двух недель, для меня многое в новинку. Всё ещё живу в отеле, пока не найду квартиру. Не думаю, что увидел столько России, сколько бы мне хотелось, но это придёт со временем. Я провёл всего одну игру, пока сложно говорить, какой будет лига. Возможно, какая-то команда не так хороша, какая-то лучше, чем кажется. Завтрашняя игра будет сложной, это топ-клуб, там играют высококлассные игроки. Будет отличный тест.

— Можете сравнить Тольятти с каким-либо из городов, где раньше жили или играли?

— Если спросите меня через месяц, возможно, дам другой ответ. Но пока я живу в отеле, у меня нет своей машины. Я чем-то занят почти каждый день – вопросы переезда, оформления документов. Пока успел увидеть не так много. Знаю, что здесь течёт Волга – самая большая река в Европе. Здесь есть пляжи, пока была хорошая погода. Хочется поскорее посмотреть город.

— После Виннипега русские зимы вам будут не так страшны?

— Все говорят, что здесь так холодно, нужно купить пуховик потеплее. В Торонто тоже временами бывает очень холодно. Ещё я жил на Ньюфаундленде. Там постоянно дует ветер, погода просто ужасная – вечно идёт либо дождь, либо снег. Помню, пару раз тренировки там отменяли, потому что на улицах было слишком много снега, никто не мог добраться до арены. В Финляндии тоже было холодно.

В Виннипеге мне как-то приходили сообщения от правительства – это были предупреждения о низкой температуре, настолько было холодно. В Виннипеге есть целый подземный город. Не нужно выходить на улицу, всё есть под землей. Думаю, здесь у меня не будет проблем с холодом.

— Вы были знакомы с Троем Джозефсом до перехода в «Ладу»?

— Да, мы живём в получасе езды друг от друга в Большом Торонто. Мы одногодки, часто играли друг против друга, когда росли. Один из моих лучших друзей играл с ним в одной команде. Когда мы подписали контракты с «Ладой», то вместе тренировались, пока ждали одобрения виз, чтобы получше познакомиться. Приехали сюда уже хорошими приятелями. Будем полагаться друг на друга в этом году, поскольку мы единственные канадцы и носители английского в команде.

— Это помогает улучшить взаимодействие на льду?

— Конечно, дружба помогает. Мы играем в одном звене. Думаю, проведём в этом сочетании бóльшую часть сезона. «Химия» — это всё. Когда знаешь, где твой партнёр окажется в следующий момент, какие у него привычки… Вот Седины – они же вообще не смотрели иногда, куда пасуют, потому что прекрасно знали друг друга. Было бы здорово наладить такую же связь.

«В КХЛ нет Макдэвидов или Кросби»

— Как проходила ваша подготовка к сезону? Вы пропустили все предсезонные матчи.

— Я как раз сегодня разговаривал с Троем об этом. Всегда хочется упорно тренироваться летом и быть полностью готовым к сезону. Ничто не сравнить с игрой. Можно пробежать марафон, хорошо бегать, быть атлетом, однако, пока не сыграешь матч, не почувствуешь ритм. Движение и мышление в игре тяжело симулировать вне льда. Но если переусердствуешь на тренировках и играх с самого начала сезона, к концу точно выгоришь.

В Торонто много хороших тренеров и игроков, которые помогают друг другу подготовиться. Я взял пару недель, чтобы отдохнуть и залечить травмы. Затем стал заниматься в зале, проводил сухие тренировки, ближе к концу лета начал выходить на лёд, чтобы быть готовым к сезону.

— Николай Прохоркин, который был в похожей ситуации, назвал свою последнюю предсезонку самой бестолковой в карьере.

— Могу в какой-то степени с ним согласиться. Когда приехал сюда, команда уже провела много предсезонных матчей, а я не играл пять-шесть месяцев, это ничем не компенсируешь. Не думаю, что такая предсезонка бестолковая, многим игрокам нужно поработать над силой и скоростью. Я играю на профессиональном уровне уже 10 лет и знаю, что нужно, а что не нужно моему телу в этот период. Каждому нужно выбрать, от чего для него будет толк. Конечно, тренироваться с командой лучше всего, есть возможность получше узнать одноклубников, наработать связи. Тренер тоже получает возможность получше узнать тебя как игрока, понять, где ты будешь приносить больше пользы. Но даже без команды это не бестолково – всегда можно поработать над другими аспектами.

— «Лада» — команда, которой многое нужно доказать, по такому принципу здесь подбирали игроков. Кому и что нужно доказать вам?

— В первую очередь я хочу доказать, что моё место здесь, в этой лиге, что могу помочь команде. «Ладе» действительно многое нужно доказать. Команда только что вернулась в лигу, все считают нас андердогами. Но у нас мастеровитая команда, вчера мы отлично начали матч. К сожалению, проиграли, но «Лада» только набирает обороты, и для первого матча это было солидное выступление. Нужно время, чтобы устранить недостатки. Мы вели на протяжении двух периодов, затем пропустили два быстрых гола в третьем. Со временем мы научимся засушивать игру, удерживать преимущество.

— Как оцените работу с Олегом Браташом?

— Мне нравятся тренировки с ним. Мы каждый день работаем над чем-нибудь новым, изучаем систему игры в неравных составах, в обороне. Его очень уважают в раздевалке. Когда мы одержим первую победу, у нас всё пойдёт хорошо.

— Рафик Якубов в одном из интервью говорил, что легионеры должны решать задачи, вести за собой команду. Чувствуете, что от вас здесь этого ожидают?

— В команде 22 игрока. Здесь нет Конноров Макдэвидов, которые бы проходили от ворот до ворот.

— Здесь – в «Ладе» или в лиге?

— В лиге. Он же лучший игрок в мире, здесь нет подобных ему или Сидни Кросби. На лёд выходит целая команда, нужно работать всем вместе. Я ожидаю многого от себя, хочу быть игроком, способным изменить ход матча, получать много времени на льду и набирать очки для команды. Я всегда ищу способ помочь команде – забить гол, отработать в защите, заблокировать бросок. Стремлюсь к этому в каждой смене в каждой игре. В первом матче у меня было несколько полезных действий, дальше будет только лучше.

«Мне говорили, что Тольятти похож на Детройт»

— Я разговаривал с одним из администраторов команды, и он сказал, что вы уже знаете несколько слов по-русски. Таких, что цензура не пропустит.

— (Смеётся.) Да, знаю парочку таких.

— Мат – первое, чему вы научились?

— Нет. Семья одной из моих бабушек эмигрировала в Канаду из России, её родной язык – русский. Моя сестра знает много языков, в том числе русский. Она научила меня некоторым базовым словам – привет, как дела (сказал по-русски. – Прим. «Чемпионата»). Я услышал какие-то слова в команде, спросил, что они означают. Мне сказали, что у них хорошее значение. Потом как-то произнёс это, и выяснилось, что это не самые хорошие слова (смеётся). Со временем я пойму, что можно говорить, а что лучше не стоит.

Я играл в Германии, Финляндии. Познакомиться с их культурой и языками было прикольно. Когда игроки приезжают в Канаду, от них ожидают изучения английского. Здесь, в России, то же самое. Многие тут не говорят по-английски, так что для меня полезно научиться немного говорить по-русски, чтобы взаимодействовать с ними. Это важно для меня.

— Пытались узнать что-то о своих русских корнях?

— Да, когда приехал в Россию. У меня был дедушка, мы звали его «деда», «деду́шка» (по-русски. – Прим. «Чемпионата»), он ушёл из жизни в прошлом году. Он всегда был тихим. Я в детстве пытался с ним разговаривать, однако потом понял, что его родной язык не английский – он говорил на русском, украинском, польском. Моя бабу́шка (тоже по-русски. – Прим. «Чемпионата») всегда разговаривала с ним по-русски, но у меня тогда даже нигде не щёлкало.

Теперь же я пытаюсь больше узнать, откуда они, но они уже слишком старые, и для них это осталось далёким воспоминанием. Они переехали очень-очень давно, это было ещё до того как Россия стала Россией… как там?..

— Советским Союзом.

— Да-да, точно. С тех пор многое изменилось, так что сложно сказать, откуда конкретно пошли мои корни.

— Не знаете, где жили ваши бабушка и дедушка?

— У меня есть один документ в телефоне. Возможно, вы сможете его прочитать. Мама прислала мне его вчера.

— Тут написано «Иван Тарасевич, Николаев, Россия».

— Я не знаю, где это находится. Спрашивал у пары ребят, но они тоже не знают.

Скотт Космачук Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— Населённые пункты с названием «Николаев» есть в России, Беларуси, на Украине. Может быть где угодно.

— Мой дедушка всё-таки больше польского происхождения, насколько мне известно, а бабушка всегда говорила, что она из России. Так что, я полагаю, это где-то в России.

— Что-то ещё связывает вас с Россией?

— Одного из моих лучших друзей зовут Михаил Дубинский, он из Литвы. Его отец знает нескольких россиян, которые живут в Ричмонд-Хилл. Один из них родился как раз в Тольятти, он рассказал мне о городе. Сказал, что он похож на Детройт.

— Не лучшее сравнение, если судить по тому, что говорят о Детройте.

— А мне нравится Детройт, честно. Всегда хорошо проводил там время. Так вот, когда я подписал контракт с «Ладой», этот мужчина связался со мной. Мы не были знакомы раньше. Он сказал, что живёт недалеко от меня, буквально в соседнем городке с Ричмонд-Хилл. Он рос и жил в Тольятти до 25 лет, потом переехал в Канаду. Забавно, как мы поменялись местами. Он подсказал, где лучше жить в Тольятти, где есть хорошие рестораны. Это единственное, что меня связывало с Тольятти. В России же играли много моих друзей и знакомых.

«Кантри – больше канадская тема, чем американская»

— Чем интересуетесь за пределами льда?

— Летом, когда есть свободное время, я обычно тренируюсь. Как уже сказал, люблю гольф. У моей семьи есть три собаки, много времени провожу с ними. Люблю проводить время на открытом воздухе в живописных местах. Играть в Австрии в этом плане было очень здорово, там много озёр, гор, красивой природы.

— Зальцбург – сказка.

— Да, он прекрасен.

— А кроме спорта?

— Мои друзья являются важной частью моей жизни. В 15 лет меня задрафтовали в лиге Онтарио, тогда я покинул дом и оставил их. У меня есть только пара месяцев в году летом, чтобы встретиться с ними, узнать, что происходит в их жизни.

— В Ричмонд-Хилл есть чем заняться?

— Ничего особенного, это очень скромный город, в котором живёт много семей. Центр Торонто всего в 30-40 минутах. Там есть всё, чего можно желать – рестораны, развлечения, концерты. Я человек простой, меня всё это устраивает.

— Любите посещать концерты?

— Мне не так нравятся людные места, клубы, но ходить на концерты я люблю. Почти всегда слушаю музыку дома, в автобусе, в самолёте. Уйдёт уйма времени, чтобы перечислить все жанры, которые мне нравятся. Я большой фанат кантри, R&B…

— Думал, кантри – больше американская тема.

— Да? Я бы сказал, больше канадская. Западная Канада – прерии, лошади, фермы.

— Итак, кантри, R&B…

— Инди-фолк, рэп. Да в каждом жанре найдётся что-то хорошее.

«Русские слова влетают в одно ухо и вылетают из другого»

— На чьем концерте были последний раз?

— Снуп Догг и Уиз Халифа. Это было на площадке Budweiser Stage в Торонто. Очень классное место, оно находится прямо на берегу озера. Самое южное Торонто, южнее некуда. Площадка упирается прямо в озеро Онтарио, там ещё рядом яхт-клуб. Сама арена сделана в форме чаши, она полностью под открытым небом. Можно купить дешёвый билет, расположиться прямо на газоне. Обычно я бы не пошёл на такой концерт, но один из моих друзей – Скотт Лотон, игрок «Филадельфии» — дружит со Снуп Доггом. Снуп Догг любит «Филадельфию», приглашает клуб на свои концерты, а клуб приглашает его на матчи. Снуп дал несколько билетов Скотту, а тот пригласил меня.

— Снуп действительно крутой артист в жизни?

— Да. Знаете фильм «Голос улиц» (фильм-биография американской хип-хоп/гангста-рэп группы N.W.A., с которой сотрудничал Снуп Догг в начале карьеры. – Прим. «Чемпионата»)? Было интересно посмотреть их историю, как они росли и пришли к успеху, а затем увидеть Снупа вживую. Что удивительно, бóльшая часть зрителей была старше меня. Мои ровесники или люди младшего возраста не так часто его слушают. Я знал не так много его песен, но получил удовольствие от концерта.

— На концертах каких любимых исполнителей бывали?

— Недавно был на концерте Mt. Joy, это инди-фолк группа. Ещё ходил на концерт Моргана Уоллена, это один из моих любимых музыкантов. Но вообще я могу сходить на любой концерт, начиная от Тейлор Свифт и заканчивая кем угодно.

— Иногда складывается впечатление, что Тейлор Свифт – живая икона в Северной Америке, там будто целый культ в её честь.

— Да, думаю, так и есть (смеётся).

— Что последнее добавили к себе в плейлист?

— После переезда в Россию слушаю не так много англоязычной музыки, в раздевалке постоянно играет что-то на русском.

— Что-нибудь зацепило?

— Да, но я даже не представляю, кто и что там поёт. Русские слова и имена пока не очень воспринимаются на слух – в одно ухо влетают, из другого вылетают. Когда-нибудь я разберусь (улыбается).

«Барби» веселее, чем я думал»

— А что насчёт фильмов?

— Люблю триллеры, научную фантастику. Знаю, что недавно вышел «Оппенгеймер», о нём хвалебно отзываются, но пока не смотрел. Из любимых актёров – Мэттью Макконахи, Оуэн Уилсон, Марк Уолберг, прекрасная Марго Робби.

— Должно быть, вы посмотрели «Барби».

— Кстати, да. Это оказалось веселее, чем думал. Я не знал, чего ожидать, не видел трейлеров. Там немного прикалываются над женщинами, немного над мужчинами. Шутят на тему всяких штук, которые случаются в реальной жизни.

— Слышал, что вы тоже любите пошутить. Все ли в «Ладе» понимают ваши шутки?

— (Смеётся.) Иногда. Когда играл в Европе, сарказм, например, одноклубники не всегда воспринимали. Порой что-нибудь выдашь саркастическое, а на тебя уставятся пустым взглядом типа: «Ты серьёзно?» А я такой: «Да шучу я, шучу».

Думаю, «химия» — важная вещь в раздевалке. Лучший способ её настроить – общаться с одноклубниками, шутить. Даже несмотря на то что я новый игрок в команде, по возрасту — один из «старичков». Я почти не говорю по-русски, но пытаюсь сделать так, чтобы все чувствовали себя комфортнее. На мой взгляд, лучше всего это делать с помощью юмора.

«Хоть «Лада» и андердог, нас не стоит списывать со счетов»

— Вы росли недалеко от Торонто. «Мэйпл Лифс» наверняка были вашей любимой командой в детстве?

— Когда тебя драфтуют в НХЛ, многие клубы спрашивают о любимой команде в лиге. Каждой команде говоришь, что любимая она (смеётся). В детстве я не так часто смотрел хоккей. Мой отец и братья любили, а я и так в него играл постоянно, мне не хотелось ещё и смотреть его в свободное время. Но везде, куда бы ты ни посмотрел, у кого-нибудь есть свитер, футболка, шляпа с символикой «Лифс», они во всех новостях. Так что там было довольно легко вырасти с любовью к «Торонто». Там играли Матс Сундин, Кёртис Джозеф, отец моего друга Тейлора Джозефа. Можно сказать, что «Мэйпл Лифс» действительно были моей любимой командой.

Матс Сундин Фото: Zuma\TASS

— Такие игроки, как Сундин, были для вас образцом для подражания?

— Когда был совсем маленьким, хоккей для меня был забавой, весёлым развлечением, я его не смотрел. Был хорош в нём, но никогда не думал, как меня задрафтуют в лиге Онтарио, как буду играть в АХЛ. Я всегда хотел играть только в НХЛ. Я 10 лет играл в «Торонто Марлиз». За год до драфта в ОХЛ пошли разговоры, вокруг начали крутиться агенты и скауты. Тогда-то я и подумал: «О, так теперь это моя реальность». После этого начал смотреть больше хоккея, чтобы учиться у других игроков. Тогда это были Могильный, Сундин, Дарси Такер, Шейн Корсон, Уэнделл Кларк. Но хоккей нынешний отличается от хоккея в те времена. Сейчас всё более систематизированно, больше техники и скорости, нужно быть большим и сильным. Лучшие игроки тех времён отличались от лучших игроков современности – Кучерова, Макдэвида, Кросби.

— Недавно «Торонто» выписал Остону Мэттьюсу самый крупный контракт в НХЛ. Правильно ли это для «Лифс», особенно учитывая их постоянные проблемы с потолком?

— Как игрок ты постоянно работаешь над улучшением своих возможностей, чтобы заслужить такую зарплату. С другой стороны, есть пример Сидни Кросби, который пошёл на сокращение зарплаты, чтобы сохранить «Питтсбургу» немного денег. Но в его случае это специфическая ситуация. Он так знаменит. Уверен, он не платит за обеды в ресторанах, он обеспечен до конца жизни. Мэттьюс находится примерно в таком же положении. Если кто-то предлагает тебе на выбор $ 14 млн или $ 10 млн, ты естественно возьмёшь $ 14 млн. Но если ты играешь в нынешнем «Торонто» и хочешь что-то выиграть, думаю, нужно немного ужаться в зарплате и пойти на уступки. В «Торонто», уверен, очень хорошо подумали, ведь через пару лет потолок поднимется.

— В «Виннипеге» вы играли под руководством Пола Мориса, который недавно вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли.

— Мне понравилось играть под его руководством, это хороший тренер. Возможно, в его «Виннипеге» было слишком много звёзд – Шайфли, Уилер, Бафлин. Возможно, слишком много таланта. Во «Флориде» тоже есть звёзды – Ткачук, Экблад, но многие там сыграли выше своего уровня. Это работа тренера – собрать команду, скрепить её, построить коллектив из индивидуальностей. Его работа во «Флориде» впечатляет, игроки отлично вписались в его систему.

— Закончим «Ладой». Какие цели ставите перед собой в этом сезоне? Игра на победу в каждом матче – очевидный ответ, но в случае с «Ладой» это вряд ли воплотится в жизнь, если говорить откровенно.

— У нас новая команда, мы пытаемся выстроить «химию», постепенно прогрессировать от матча к матчу. Это марафон, а не спринт. Конечная цель – Кубок Гагарина. Хоть мы и андердоги, нас не стоит просто брать и списывать со счетов. «Трактор» — топ-клуб, но мы не выпадали из игры с ним. Думаю, от нас можно ожидать сюрпризов в этом году.

Что касается лично меня, я хочу заявить о себе, оставить след в лиге. Это мой первый год здесь, ко мне приковано больше внимания, чем обычно. Многим интересно, как я буду играть. Мне нужно просто играть в свой хоккей и помогать команде всеми возможными способами. Например, в таких ситуациях, как вчера, когда мы проигрывали 1:2, я всегда нацелен забить гол, сделать разницу, помочь сравнять счёт и добыть победу.