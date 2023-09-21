Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Игроки думали будет лëгкая прогулка, а оказалась битва». Кудашов — об игре с «Амуром»

«Игроки думали будет лëгкая прогулка, а оказалась битва». Кудашов — об игре с «Амуром»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Амуром» в гостях (2:1 ОТ).

«Тяжёлая была игра, плотная. Соперник организованный, в обороне хорошо играет. Зрители подгоняли сегодня, атмосфера такая заряженная. Мы довольны этой победой. Начали не очень, академично играли. Думали будет лëгкая прогулка, а оказалась битва. Забили красивые голы. То, что не было большинства сегодня — виноваты сами. Если соперник не удаляется, значит надо заставлять его фолить за счёт катания и движения. Этого сегодня недоставало. Надо было работать, забирать нейтральные шайбы. Со второго периода только это пришло.

Впервые от вас слышу, что Никита Гусев играет с тяжёлой травмой. Сейчас не чемпионат мира и не Олимпиада, чтобы играть с травмами, да ещё и по 20 минут», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом» 23 сентября.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, в овертайме переиграв «Амур»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android