«Игроки думали будет лëгкая прогулка, а оказалась битва». Кудашов — об игре с «Амуром»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Амуром» в гостях (2:1 ОТ).

«Тяжёлая была игра, плотная. Соперник организованный, в обороне хорошо играет. Зрители подгоняли сегодня, атмосфера такая заряженная. Мы довольны этой победой. Начали не очень, академично играли. Думали будет лëгкая прогулка, а оказалась битва. Забили красивые голы. То, что не было большинства сегодня — виноваты сами. Если соперник не удаляется, значит надо заставлять его фолить за счёт катания и движения. Этого сегодня недоставало. Надо было работать, забирать нейтральные шайбы. Со второго периода только это пришло.

Впервые от вас слышу, что Никита Гусев играет с тяжёлой травмой. Сейчас не чемпионат мира и не Олимпиада, чтобы играть с травмами, да ещё и по 20 минут», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом» 23 сентября.