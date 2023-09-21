Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, в овертайме переиграв «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
На восьмой минуте Станислав Бочаров, реализовав численное большинство, вывел хабаровскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Артур Гиздатуллин и Алексей Волгин. На 25-й минуте Джордан Уил сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Даниил Пыленков и Никита Гусев. В овертайме победу своей команде принёс Седрик Пакетт.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». «Амур» примет СКА. Оба матча состоятся 23 сентября.
- 21 сентября 2023
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