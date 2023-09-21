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Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, в овертайме переиграв «Амур»

Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд, в овертайме переиграв «Амур»
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Бочаров (Гиздатуллин, Волгин) – 07:01 (5x4)     1:1 Уил (Пыленков, Гусев) – 24:03 (5x5)     1:2 Пакетт (Пыленков) – 61:20 (3x3)    

На восьмой минуте Станислав Бочаров, реализовав численное большинство, вывел хабаровскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Артур Гиздатуллин и Алексей Волгин. На 25-й минуте Джордан Уил сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Даниил Пыленков и Никита Гусев. В овертайме победу своей команде принёс Седрик Пакетт.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». «Амур» примет СКА. Оба матча состоятся 23 сентября.

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