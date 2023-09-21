Новичок «Сибири» рассказал, чего из Канады ему не хватает в России

Защитник «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал, чего из Канады ему не хватает в России.

«Чего из Канады не хватает в России? Семьи, друзей. У Новосибирска большая разница во времени с Канадой, 11 часов, почти нет возможности пообщаться. В остальном всё устраивает. Что такого есть в России, чего нет в Канаде? Мне здесь очень нравится еда», — сказал Гордеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги ХЛ Гордеев провёл восемь матчей, в которых игрок обороны забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с 27 минутами штрафа.

Полную версию эксклюзивного интервью с Фёдором Гордеевым читайте на «Чемпионате» завтра, 22 сентября.