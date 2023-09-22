«Многие до сих пор думают, что я родился в Канаде». Интервью с русским богатырём «Сибири»

Одним из самых загадочных новичков «Сибири» в межсезонье стал защитник Фёдор Гордеев. Несмотря на русское имя, во многих англоязычных источниках в качестве его места рождения указано Торонто. Однако на самом деле Фёдор родился в городе принципиальных соперников новосибирцев – Омске. И надо же такому случиться, что в вечер перед публикацией интервью Гордеев не просто набрал первые очки в КХЛ в матче с «Авангардом», но и «прибил» команду из родного города победным голом на последних минутах.

На родине о нём знают совсем мало – Гордеев в раннем возрасте переехал в Канаду и провёл в Северной Америке всю карьеру до перехода в «Сибирь». В интервью «Чемпионату», которое состоялось ещё в конце августа после матча СКА и «Сибири» в рамках предсезонного турнира в Санкт-Петербурге, Фёдор, обладающий богатырскими габаритами (197/102), рассказал о переходе из фигурного катания в хоккей, а из нападения – в защиту, вспомнил, как ему дался ранний переезд в Канаду и также назвал тройку лучших защитников НХЛ на сегодняшний день.

«Уже видел, как удаляют тренера»

— Матч со СКА получился очень горячим.

— СКА – очень сильная команда, мы это знали, были готовы к этому. Был хороший бой, много удалений с обеих сторон. Мне бы хотелось сыграть больше.

— Удивил ли такой накал в предсезонном матче?

— В предсезонке много ошибок, все команды хотят показать себя. Такой накал не удивил, к этому всегда нужно быть готовым.

— Справедлива ли реакция Романа Ротенберга на столкновения?

— В такой игре всегда много эмоций, идёт борьба. Иногда что-то может не понравиться, покажется, что судья неправильно дал удаление.

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— Когда-нибудь видели, как удаляют тренера?

— Да, видел такое. Когда играл в лиге Онтарио, такое происходило несколько раз.

«Первые пару лет в Канаде было очень тяжело»

— Как проходит акклиматизация в России?

— Всё хорошо. Рад приехать домой, давно не был в России. Всё осваиваю заново, стал больше разговаривать по-русски. Мне нравится.

— Сколько уже не были в России?

— Я уехал в семь лет, в последний раз возвращался, когда мне было девять. Так что уже 15 лет не приезжал.

— Привыкли, что везде опять говорят по-русски?

— Да, начинаю перестраиваться, но всё равно ещё думаю на английском. В течение сезона мне будет легче.

— Во многих англоязычных источниках указано, что вы родились в Торонто, даже на драфте вас представили как уроженца Канады. Но ведь это не так.

— Я так рано переехал в Канаду, что многие до сих пор думают, что я там родился. Но я всегда говорил, что родился в Омске.

— Почему переехали в Канаду?

— Честно, даже не знаю. Я был маленьким, так решили родители. Даже особо не интересовался.

— Тяжело ли семилетнему ребёнку на другом конце света?

— Конечно, было тяжело. Я вообще не знал английского, первые пару лет в Канаде мне было очень сложно. Языковой барьер был самой большой проблемой. Когда освоился там, всё пошло лучше.

«Занимался фигурным катанием, но мне сказали: «Тебе нечего тут делать, уходи в хоккей»

— Насколько легко начать заниматься хоккеем в Канаде? В России это недешёвое удовольствие.

— В Канаде тоже дорого. Я начал заниматься ещё в России, так что переход не был сложным. В Канаде на юниорском уровне всё устроено по-другому. В каждом городе есть своя команда, разные лиги. Даже в самом Торонто есть лига, которая дала очень много игроков НХЛ. Называется GTHL (Greater Toronto Hockey League – Хоккейная лига Большого Торонто. В ней играли такие хоккеисты, как Коннор Макдэвид, Брэндан Шэнахан, Пол Коффи, Эрик Линдрос, Джейсон Спецца и другие. – Прим. «Чемпионата»).

— Чем занимались родители, раз позволили себе такой переезд?

— Мама работала учителем, а отец зарабатывал как мог, чтобы позволить мне заниматься хоккеем. Я очень благодарен им за всё.

— Раньше вы занимались фигурным катанием. Как перешли в хоккей?

— Это забавная история. Я занимался фигурным катанием чуть меньше года. Однажды моя учительница просто сказала мне: «Тебе тут делать нечего, уходи в хоккей». Я так и сделал. Занятия фигурным катанием очень помогли мне непосредственно с катанием на льду, тем более что я уже тогда был одним из самых крупных детей.

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— Есть ли в вашей игре что-то от российской школы?

— Нет. Я переехал очень рано, сразу адаптировался к канадскому стилю. В детстве об этом не думаешь, просто играешь. Свой стиль начинает появляться на юниорском и молодёжном уровнях, там игра идёт по-другому.

— Вы начинали карьеру в качестве нападающего.

— До юниорского хоккея я играл и в защите, и в нападении, меня постоянно передвигали туда-обратно. Можно сказать, что в НХЛ я был задрафтован как нападающий. Учитывая мой рост, тренеры решили, что будет лучше для меня играть в защите. Было несколько матчей, когда я ещё играл в нападении, но в первый год на юниорском уровне произошёл полноценный перевод в защиту. Это было в клубе «Гамильтон Бульдогс» (с февраля 2023 команда называется «Брантфорд Бульдогс». — Прим. «Чемпионата»).

— На кого из хоккеистов ориентировались, когда росли?

— Всю жизнь болел за Овечкина, он был моим любимым игроком. Больше никого не выделял.

— В одном из интервью вы упоминали, что также симпатизируете Виктору Хедману.

— Мне очень нравится, как он играет. Он тоже габаритный, хорошо катается. Стараюсь играть, как он.

— Входит ли он в тройку лучших защитников в НХЛ?

— Сейчас там Макар, Йози, Сергачёв. Ещё могу отметить Карлссона. Его 100 очков стали большой неожиданностью.

Михаил Сергачёв Фото: Julia Nikhinson/AP Photo/ТАСС

«Меня ничего не держало в Америке»

— Как появился вариант с «Сибирью»?

— В последние два года я попадал в разные ситуации. Даже если хорошо играешь в своей команде в ECHL, всё равно можешь не получить шанс пробиться в АХЛ или НХЛ. Дэвид Немировски тоже живёт в Торонто, мы там познакомились, вместе катались. Так и начали общаться. У меня было русское гражданство, это очень помогло. Дэвид поинтересовался, не хотелось ли бы мне приехать играть в Россию. Можно сказать, что меня ничего не держало в Америке. Если ты играешь хорошо, но не можешь пробиться выше, надо попробовать в другом месте.

— Какова ваша роль в «Сибири»? В «Мэне» вы были одним из лидеров.

— Не хочу обсуждать свою роль в команде. Буду делать всё, что от меня просят. Я могу помочь команде в меньшинстве, больше участвовать в обороне.

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— Были ли варианты с другими командами?

— Да, были другие варианты. Но опять подписывать двусторонний контракт АХЛ/ECHL я не хотел. В прошлом сезоне у меня был такой контракт. Тогда мне обещали, что будет шанс. Но даже несмотря на то что я хорошо играл и был лидером в защите в своей команде, мне так и не дали сыграть в АХЛ. Подписывать двусторонний контракт, чтобы потом меня опять засунули в ECHL, я больше не хотел.

— В «Сибири» вы вновь будете играть с Павлом Гоголевым.

— Да, мы всегда оставались на связи. Рад, что у меня здесь есть близкий друг, я мало кого знал из «Сибири».

— Что вообще знаете о КХЛ? Следили за лигой?

— Почти не следил. Только после подписания контракта начал что-то узнавать о лиге.

— Что успели узнать о «Сибири»?

— С каждым годом эта команда становится всё лучше и лучше. Прошлый сезон был хорошим. У них есть противостояние с «Авангардом». Для меня это очень интересно – у меня много родственников и близких друзей в Омске. Не могу дождаться первой игры сезона.

Фёдор Гордеев Фото: hcsibir.ru

— Расстроите родных, если обыграете «Авангард»?

— Они сказали, что в этот день будут болеть за меня (улыбается).

«Если канадский клуб выиграет Кубок Стэнли – город сгорит»

— Драфт в «Торонто» для человека, который прожил там всю жизнь – особенное событие?

— Это было безумие. Торонто – хоккейный город. Было особенное чувство, вся семья была со мной в тот день.

— Вы чуть не оказались на драфте во второй раз.

— Я знал, что мои права будут обменяны.

— Как это объяснили в «Торонто»?

— Сказали, что в другом месте у меня будет больше шансов.

— В чём специфика лиги Восточного побережья?

— Команды НХЛ стали обращать больше внимания на эту лигу, использовать местные клубы в качестве фармов. Раньше она считалась намного ниже уровнем, но сейчас там появляется всё больше игроков, которые потом играют в НХЛ.

— У вас перевязано плечо – переусердствовали с силовыми?

— Можно сказать, что немного переборщил, играл в тело. Особо силовые не тренирую, но иногда отрабатываю в зале упражнения на плечи.

— От чего больше удовольствия – от голов или от успешных силовых?

— Конечно, от голов.

— В чём секрет успешного силового?

— Секрета нет, нужно просто правильно «поймать» человека.

— Не слишком ли новый контракт Остона Мэттьюса большой для «Торонто»?

— Это суперигрок. Он заслужил этот контракт.

— Как в Канаде переживают отсутствие Кубка Стэнли?

— Если канадский клуб выиграет, город сгорит – 100% (смеётся).

— Чего из Канады не хватает в России?

— Семьи, друзей. У Новосибирска большая разница во времени с Канадой, 11 часов, почти нет возможности пообщаться. В остальном всё устраивает.

— А что такого есть в России, чего нет в Канаде?

— Мне здесь очень нравится еда.