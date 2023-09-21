Рябыкин ответил на слухи о возможном назначении в «Витязь»

Чемпион России-2004 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина-2021 в роли тренера Дмитрий Рябыкин рассказал о проблемах «Витязя» в сезоне-2023/2024 и ответил на слухи о возможном назначении в подмосковный клуб.

«На мой взгляд, пока нынешний «Витязь» — команда без лица. Пока не понятно, в какой хоккей она хочет играть, к какой системе стремится.

Также нужно учесть специфику региона. В Подмосковье любят хоккей и хорошо в нём разбираются. На скучноватую игру подмосковный болельщик не пойдёт, ему нужно понравиться. В своё время мы это проходили в Балашихе — с «Авангардом».

Как «Витязю» выбираться из кризиса? На мой взгляд, по сравнению с прошлым годом в кадровом плане команда стала слабее — это и про игроков, и про тренеров. Судя по прессе, «Витязь» хочет усилить все линии, кроме вратарской. Это выход.

«Витязь» ведёт со мной переговоры? Слухи — это фишка нашего хоккея, иногда их больше, чем заброшенных шайб. Не вижу смысла эти слухи обсуждать», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.