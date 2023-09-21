Матвей Мичков забросил первую шайбу за «Сочи» в текущем сезоне
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В Тольятти проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимает «Трактор». Идёт третий период, счёт равный 2:2.
В начале третьей двадцатиминутки нападающий хозяев Матвей Мичков забросил свою первую шайбу за «Сочи» после перехода из СКА в текущем сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В текущей регулярке на счету Матвея четыре игра за южан и 4 (1+3) результативных балла.
Напомним, Мичков в ходе прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги тоже переходил из СКА в «Сочи» на правах аренды. За южный клуб молодой нападающий сыграл в 27 встречах, в которых записал на свой счёт 20 (9+11) очков.
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