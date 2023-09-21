Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков забросил первую шайбу за «Сочи» в текущем сезоне

Матвей Мичков забросил первую шайбу за «Сочи» в текущем сезоне
Комментарии

В Тольятти проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимает «Трактор». Идёт третий период, счёт равный 2:2.

В начале третьей двадцатиминутки нападающий хозяев Матвей Мичков забросил свою первую шайбу за «Сочи» после перехода из СКА в текущем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущей регулярке на счету Матвея четыре игра за южан и 4 (1+3) результативных балла.

Напомним, Мичков в ходе прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги тоже переходил из СКА в «Сочи» на правах аренды. За южный клуб молодой нападающий сыграл в 27 встречах, в которых записал на свой счёт 20 (9+11) очков.

Материалы по теме
«В России ты должен прикусить язык». В «Филадельфии» отреагировали на уход Мичкова из СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android