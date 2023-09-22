Савиков — о голе «Барысу»: передача была классная, оставалось только попасть в ворота

Защитник «Спартака» Егор Савиков после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (6:3) рассказал о своём первом голе в новом сезоне. Он забросил шайбу на 33-й минуте встречи.

«Передача была классная, Коля [Голдобин] – просто молодец! Мне оставалось только попасть в ворота, что и получилось. Да, я раньше задумывался о том, что забивал только в ворота СКА, ЦСКА и «Ак Барса», в матчах с серьёзными командами, – но и гол «Барысу» мне тоже очень приятен. Буду ставить цель, забить и в следующем матче! Я вчера (в среду — Прим. «Чемпионата») настраивал себя на победу и на то, что забью гол. Конечно, отмечу и наших болельщиков – их было много и на матчах выездной серии, они всегда нас гонят вперёд, хочется играть в атакующий хоккей, чтобы радовать нашу поддержку. Мои родители, бабушка и дедушка смотрят каждую мою игру – так что, посвящаю этот гол моим папе и маме», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Савикова.