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Результаты матчей КХЛ 21 сентября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 22 сентября

Пента-трик Голдобина, сейв года вратаря «Спартака» и новое фиаско ЦСКА. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 21 сентября
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Сумасшедшая развязка в сибирском дерби и победа «Сочи» имени Мичкова.

21 сентября подарило шесть матчей регулярки КХЛ на разный вкус. Подводим итоги дня.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Бочаров (Гиздатуллин, Волгин) – 07:01 (5x4)     1:1 Уил (Пыленков, Гусев) – 24:03 (5x5)     1:2 Пакетт (Пыленков) – 61:20 (3x3)    

В Хабаровске «Амур» принимал московское «Динамо» и повторил сценарий предыдущего матча с «Куньлунем». «Тигры» снова открыли счёт, снова позволили сопернику отыграться, закончили основное время со счётом 1:1, а затем проиграли. Правда, в этот раз именно в овертайме, а не по буллитам. Победу в упорном, тягучем матче бело-голубым принёс Седрик Пакетт, забивший первый гол за новую команду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Шевченко (Чебыкин, Метальников) – 02:52 (5x5)     2:0 Гутик (Шэн) – 05:21 (5x5)     2:1 Ип (Оттенбрайт, Родевальд) – 30:19 (5x5)     3:1 Граовац (Паутов) – 53:32 (5x5)    

В другой дальневосточной встрече «Адмирал» проводил первую игру сезона во Владивостоке и сумел порадовать болельщиков победой над «Куньлунем». Уже к шестой минуте «моряки» повели 2:0, причём форвард Даниил Гутик нарисовал настоящий шедевр, и именно эта шайба оказалась победной. В оставшееся время матча команды лишь по разу обменялись голами, а героем встречи стал вратарь Никита Серебряков, отразивший 43 броска.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
0:1 Гераськин (Гуляев, Шулак) – 01:02 (5x5)     1:1 Андреофф (Бек, Аланов) – 14:57 (5x4)     2:1 Андреофф (Александров, Гордеев) – 25:39 (5x5)     3:1 Ефремов (Бутузов, Белоусов) – 28:48 (5x5)     3:2 Буше (Шарипзянов, Спунер) – 36:40 (5x4)     3:3 Спунер (Ткачёв, Николишин) – 58:24 (5x5)     4:3 Гордеев (Бутузов, Белоусов) – 58:58 (5x5)    

«Сибирь-Арена» принимала первое в своей истории сибирское дерби, и игра определённо удалась. Быстрый гол «Авангарда», прорыв Энди Андреоффа, камбэк «ястребов» и победный «выстрел» защитника Фёдора Гордеева через 30 секунд после гола, который должен был «прибить» «Сибирь» — матч удался на славу. У омичей второе поражение в сезоне, а команда Дэвида Немировски снимает скальп со второго топ-клуба подряд.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко, Ибрагимов) – 33:16 (5x5)     1:1 Кугрышев – 34:55     2:1 Моисеев (Джозефс, Космачук) – 35:18 (5x4)     3:1 Алтыбармакян – 47:20 (4x4)    

Серьёзно барахлящий ЦСКА приехал в Тольятти, где получил очередное поражение на старте сезона. Чемпионы открыли счёт, но «Лада» сумела перевернуть игру за 23 секунды во втором периоде. Сначала Кугрышев реализовал буллит, забив первый гол за автозаводцев, а затем Моисеев конвертировал в гол удаление Каменева. В третьем периоде Каменев, совершив потерю, стал ещё и соавтором шикарного гола Алтыбармакяна. ЦСКА же более ни разу не забил великолепному Подъяпольскому (26 сейвов) и проиграл в четвёртый раз за последние пять матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Фатеев (Блажиевский) – 01:36 (5x5)     1:1 Попов (Рассказов) – 30:36 (5x4)     1:2 Тертышный (Бурдасов) – 39:31 (5x4)     2:2 Мичков (Грэм, Тянулин) – 41:07 (5x5)     2:3 Шаров – 50:56 (4x5)     3:3 Рассказов (Николаев) – 53:18 (5x5)     4:3 Мичков (Тянулин, Гараев) – 59:11 (5x5)    

Невероятный «Сочи», повадившийся собирать солидную аудиторию в «Большом», играл дома с «Трактором» и сумел одержать пятую (!) победу подряд. После второго перерыва южане «горели» 1:2, но затем челябинцы в очередной раз умудрились провалить третий период. Абсолютным героем отрезка и всего матча стал Матвей Мичков, оформивший дубль с победным голом на последней минуте основного времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Барыс
Астана
1:0 Чайковски (Голдобин) – 09:05 (5x4)     2:0 Порядин (Голдобин, Чайковски) – 13:56 (5x4)     2:1 Шайхмедденов (Савицкий) – 17:54 (5x5)     3:1 Савиков (Голдобин, Локтионов) – 33:00 (5x5)     3:2 Нургалиев (Шестаков) – 36:25 (5x5)     4:2 Пашин (Принс) – 37:51 (5x5)     5:2 Локтионов (Голдобин, Порядин) – 44:42 (5x5)     6:2 Принс (Локтионов, Голдобин) – 50:53 (5x4)     6:3 Лабейт (Барбер, Скленичка) – 53:22 (5x4)    

Самый результативный матч дня состоялся в московском «Мегаспорте», где давали Голди-шоу. Новоиспечённый лидер «Спартака» и лучший снайпер регулярки ни разу не забил, зато оформил пента-трик из передач. Теперь Голдобин ещё и лучший бомбардир сезона, ну а у «Барыса» не было шансов выстоять против звенящей атаки красно-белых и таких сейвов вратаря Андрея Сковронского.

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6:3 – очередная сочная победа игровой команды Алексея Жамнова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 22 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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