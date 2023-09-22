Пента-трик Голдобина, сейв года вратаря «Спартака» и новое фиаско ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

21 сентября подарило шесть матчей регулярки КХЛ на разный вкус. Подводим итоги дня.

В Хабаровске «Амур» принимал московское «Динамо» и повторил сценарий предыдущего матча с «Куньлунем». «Тигры» снова открыли счёт, снова позволили сопернику отыграться, закончили основное время со счётом 1:1, а затем проиграли. Правда, в этот раз именно в овертайме, а не по буллитам. Победу в упорном, тягучем матче бело-голубым принёс Седрик Пакетт, забивший первый гол за новую команду.

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В другой дальневосточной встрече «Адмирал» проводил первую игру сезона во Владивостоке и сумел порадовать болельщиков победой над «Куньлунем». Уже к шестой минуте «моряки» повели 2:0, причём форвард Даниил Гутик нарисовал настоящий шедевр, и именно эта шайба оказалась победной. В оставшееся время матча команды лишь по разу обменялись голами, а героем встречи стал вратарь Никита Серебряков, отразивший 43 броска.

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«Сибирь-Арена» принимала первое в своей истории сибирское дерби, и игра определённо удалась. Быстрый гол «Авангарда», прорыв Энди Андреоффа, камбэк «ястребов» и победный «выстрел» защитника Фёдора Гордеева через 30 секунд после гола, который должен был «прибить» «Сибирь» — матч удался на славу. У омичей второе поражение в сезоне, а команда Дэвида Немировски снимает скальп со второго топ-клуба подряд.

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Серьёзно барахлящий ЦСКА приехал в Тольятти, где получил очередное поражение на старте сезона. Чемпионы открыли счёт, но «Лада» сумела перевернуть игру за 23 секунды во втором периоде. Сначала Кугрышев реализовал буллит, забив первый гол за автозаводцев, а затем Моисеев конвертировал в гол удаление Каменева. В третьем периоде Каменев, совершив потерю, стал ещё и соавтором шикарного гола Алтыбармакяна. ЦСКА же более ни разу не забил великолепному Подъяпольскому (26 сейвов) и проиграл в четвёртый раз за последние пять матчей.

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Невероятный «Сочи», повадившийся собирать солидную аудиторию в «Большом», играл дома с «Трактором» и сумел одержать пятую (!) победу подряд. После второго перерыва южане «горели» 1:2, но затем челябинцы в очередной раз умудрились провалить третий период. Абсолютным героем отрезка и всего матча стал Матвей Мичков, оформивший дубль с победным голом на последней минуте основного времени.

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Самый результативный матч дня состоялся в московском «Мегаспорте», где давали Голди-шоу. Новоиспечённый лидер «Спартака» и лучший снайпер регулярки ни разу не забил, зато оформил пента-трик из передач. Теперь Голдобин ещё и лучший бомбардир сезона, ну а у «Барыса» не было шансов выстоять против звенящей атаки красно-белых и таких сейвов вратаря Андрея Сковронского.

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6:3 – очередная сочная победа игровой команды Алексея Жамнова.

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Матчи 22 сентября

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