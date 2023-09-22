СКА вернул защитника Григория Грязнова из «Лады»

Тольяттинская «Лада» и санкт-петербургский СКА совершили сделку, в результате которой тольяттинцы получили денежную компенсацию в обмен на защитника Григория Грязнова. Об этом сообщил официальный сайт «Лады».

«Хоккейный клуб «Лада» благодарит Григория за время, проведённое в команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.

23-летний Григорий Грязнов пополнил состав «Лады» минувшим летом и в ходе предсезонной подготовки сыграл в восьми матчах. В стартовавшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник провёл за тольяттинский клуб один матч. Результативными действиями хоккеист не отметился. Грязнов — воспитанник школы «Серебряные Львы», вошедшей в систему СКА.