СКА вернул защитника Григория Грязнова из «Лады»
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Тольяттинская «Лада» и санкт-петербургский СКА совершили сделку, в результате которой тольяттинцы получили денежную компенсацию в обмен на защитника Григория Грязнова. Об этом сообщил официальный сайт «Лады».
«Хоккейный клуб «Лада» благодарит Григория за время, проведённое в команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.
23-летний Григорий Грязнов пополнил состав «Лады» минувшим летом и в ходе предсезонной подготовки сыграл в восьми матчах. В стартовавшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник провёл за тольяттинский клуб один матч. Результативными действиями хоккеист не отметился. Грязнов — воспитанник школы «Серебряные Львы», вошедшей в систему СКА.
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