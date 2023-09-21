Задоров — о Романе Ротенберге-тренере: это цирк. Все за спиной смеются

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров поделился мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.
«Удивился ли, когда Ротенберг официально стал тренером? Нет, он и был [им] неофициально. Просто поменял бумажку. То, что он фанат хоккея, — это 100%. То, что он каждую ночь не спит и смотрит НХЛовские игры, — это да, я знаю. Он стремится прогрессировать. Ему это нравится, он горит этим. Все за спиной смеются. Ребята собираются и сами обговаривают, как играть. Тренера не было.
Об этом никто не говорит? Ну окей, это цирк, но в хоккейном мире об этом никто не говорит, потому что это то же самое, что и с Сергеем Фёдоровым. Никто не будет выпендриваться, зачем это надо? Мне легко говорить — я тут за океаном сижу», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.
*признан иноагентом в РФ
- 21 сентября 2023
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