Защитник «Виннипега» Моррисси предложил новое правило в НХЛ при игре в большинстве

Лидер обороны «Виннипега» Джош Моррисси предложил новое правило в НХЛ, при котором команда, забросившая шайбу в большинстве, продолжает играть с численным преимуществом до полного истечения штрафного времени соперника.

«Если забиваешь гол в большинстве, то продолжаешь играть в этом формате – все полные две минуты. Я играю в большинстве, поэтому не возражал бы против того, чтобы оно длилось все две минуты. Так что это может быть немного эгоистичный взгляд», – цитирует Моррисси ESPN.

В прошлом сезоне НХЛ Моррисси за 78 матчей набрал 76 (16+60) очков, 28 из которых защитник набрал при игре в большинстве.