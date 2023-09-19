Экс-игрок «Виннипега»: между Хеллебайком и Василевским выберу первого

Нападающий «Лады» Скотт Космачук ответил на вопрос, кого бы он выбрал между вратарями Коннором Хеллебайком и Андреем Василевским.
«Василевский – один из лучших в своём деле, возможно, даже лучший в мире прямо сейчас. Такие игроки не появляются по щелчку пальца.
Игра с Хеллебайком? Наш первый год в качестве профессионалов прошёл в «Сент-Джонсе» (фарм-клубе «Виннипега» в АХЛ с 2011 по 2015 год. – Прим. «Чемпионата»), и мы жили вместе. У меня получилось увидеть в первых рядах, что он делал за пределами льда, как готовился к матчам, что делал, чтобы стать лучше. Сразу был виден его менталитет – он хотел быть среди лучших голкиперов НХЛ. Он очень высокий – 193 см, — так что когда прорываешься к его воротам, то почти не видишь сетку – настолько он крупный. Он очень атлетичный, уделяет много внимания деталям. Это топ-вратарь по меркам НХЛ, он был ключевой частью всех успехов «Виннипега», нередко в одиночку выигрывал матчи в последние пару лет.
Хеллебайк или Василевский? Хочу побыть немного предвзятым, поэтому выберу североамериканца, а не европейца. Тем более что это мой друг. Всегда хочется, чтобы твои друзья преуспевали и добивались успеха. В конце концов, они оба являются великолепными голкиперами. Я был бы счастлив играть в одной команде с кем-либо из них», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью со Скоттом Космачуком читайте на «Чемпионате» завтра, 20 сентября.
- 19 сентября 2023
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