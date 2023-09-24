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Трочек: «Рейнджерс» надоело проигрывать, наше будущее уже наступило

Трочек: «Рейнджерс» надоело проигрывать, наше будущее уже наступило
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Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек заявил, что «синерубашечникам» пора выиграть Кубок Стэнли, ведь их уже давно считают претендентами на трофей.

«На эту команду уже некоторое время смотрят как на команду, которая может сделать следующий шаг. Это будущее наступило сейчас. У нас нет времени, чтобы тратить его впустую. На данный момент его нужно реализовать, либо растратить.

У нас нет менталитета «выйти в плей-офф и довольствоваться этим. Мы знаем, как ужасно было поражение в первом раунде в прошлом году, поэтому мы приходим в тренировочный лагерь с серьёзными намерениями. Проигрывать надоело. Я уже давно в этой лиге и ни разу не выигрывал Кубок Стэнли», — цитирует Трочека пресс-служба лиги.

В прошлом сезоне НХЛ «Рейнджерс» проиграли в первом раунде Кубка Стэнли «Нью-Джерси» в семи матчах.

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