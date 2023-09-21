Шестёркин: в прошлом сезоне я злился на себя, не хотел разговаривать ни с кем, кроме семьи

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, что злился на себя в прошлом сезоне из-за качества своей игры.

«Я просто хочу быть позитивным каждый день. В прошлом сезоне я очень злился на себя, потому что играл не так, как хотел. На каждой тренировке был невероятно злым. Я не хотел разговаривать ни с кем, кроме своей семьи», — приводит слова Шестёркина журналист Молли Уокер в своём «твиттере».

В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги 27-летний Шестёркин принял участие в 58 встречах, в которых одержал 37 побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48.

Игорь Шестёркин — олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной олимпийских спортсменов из России, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА.

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