Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт оценил работу Панарина в тренировочном лагере

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал работу российского форварда Артемия Панарина в тренировочном лагере команды.

«Его отношение на тренировках было отличным. Первые несколько дней он тренировался очень усердно, и, опять же, это были хорошие тренировки в отношении скорости. Приятно видеть от него такую напористость. Нам это нужно от него», — цитирует Лавиолетта Lohud.

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).