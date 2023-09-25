Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт оценил работу Панарина в тренировочном лагере

Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт оценил работу Панарина в тренировочном лагере
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал работу российского форварда Артемия Панарина в тренировочном лагере команды.

«Его отношение на тренировках было отличным. Первые несколько дней он тренировался очень усердно, и, опять же, это были хорошие тренировки в отношении скорости. Приятно видеть от него такую напористость. Нам это нужно от него», — цитирует Лавиолетта Lohud.

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 в серии).

Материалы по теме
«Невозможно так легко забыть это». Панарин — о своей игре в Кубке Стэнли — 2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android