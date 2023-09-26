Главный тренер «Колорадо» рассказал о встрече с Ничушкиным в начале межсезонья

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал о встрече с российским нападающим Валерием Ничушкиным в начале межсезонья и о разговоре с хоккеистом по возвращении в Северную Америку.

«Я хотел посмотреть, как он себя чувствует, о чём он переживает в конце сезона, убедиться, что всё в порядке и прояснить, где были его мысли во время тренировок в межсезонье. Потом мы встретились на днях, и я просто узнал: «Как твои дела? Как прошло межсезонье?» — приводит слова Беднара The Athletic.

Напомним, во время плей-офф в номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина. После этого хоккеист покинул расположение команды и более не играл. В прессе возникали различные слухи, но конкретных комментариев не поступало ни от команды, ни от самого Ничушкина.