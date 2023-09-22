«Из-за подобного теряется разум». Простят ли Ничушкина за «подставу» в плей-офф?

У «Колорадо» была мощная сплочённая команда, но инцидент с Вэлом выбил дух из игроков. Как россиянина приняли в «Эвеланш» после скандала?

Весной 2023 года хоккейный мир сотрясло одно из страннейших происшествий последних лет. В разгар плей-офф на тот момент действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» вывел из состава Валерия Ничушкина. Причиной послужила непонятная и запутанная история с отелем в Сиэтле, пьяной женщиной в номере россиянина и полной закрытостью что игрока, что представителей «лавин».

Пересказывать детали того инцидента вновь мы не будем, с ними можно ознакомиться в нашей статье. Ну или просто освежить историю в памяти.

Сейчас нужно сосредоточиться на другом. На самом важном вопросе. Что же будет с Ничушкиным дальше?

Конечно, многих — в том числе и автора сего материала — безумно интересует, что же произошло тем самым злосчастным апрельским днём. Но подробности инцидента, скорее всего, станут достоверно известны лишь спустя какое-то время.

А вот ответы на вопросы о будущем Вэла можно найти уже сейчас.

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На днях одноклубники россиянина, а также главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказались о том, как приняли вернувшегося Ничушкина — того самого Ничушкина, который с апреля не появлялся на виду вплоть до лета, которое провёл в России.

Простили ли в команде Валерия? «Колорадо» не смог тогда пройти «Сиэтл» и, будучи одним из фаворитов, вылетел уже в первом раунде. Ничушкин подставил клуб в самый важный момент.

«Я очень верю в Вэла, в то, кем он является как игрок и как человек. Он голоден. Ничушкин хочет вернуться и оказать огромное влияние. И, как мы знаем, он может сделать это. Думаю, он провёл действительно хорошее межсезонье на тренировках. Он очень рад вернуться. Мы, естественно, рады его возвращению. В прошлом году Вэл много пропустил из-за травм и столкнулся с некоторыми трудностями. Он важная часть нашей команды», — сказал Беднар изданию The Denver Post.

Валерий Ничушкин Фото: AP/TASS

Несмотря на «подставу» от нападающего, в клубе его, видимо, действительно ценят.

Это хорошо видно и в словах лидера «Колорадо» Натана Маккиннона, сохранившего обнадёживающую риторику:

«Мы встретили его с распростёртыми объятиями. Мы любим Вэла. И просто знаем, что он будет стараться ради нас. Он такой потрясающий игрок. В конце концов, он хороший человек и отличный парень. Мы все его любим».

Часть прошлого сезона Вэл пропустил из-за травмы. В регулярном чемпионате Ничушкин тогда успел сыграть всего 53 матча. Но даже за это время смог забить 17 голов и отдать 30 ассистов. Россиянин разделил четвёртую-шестую позиции в списке лучших снайперов «Колорадо» в той регулярке с Джей Ти Комфером и Кейлом Макаром. С 47 очками Валерий стал седьмым бомбардиром команды.

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Такой вклад, такая работоспособность не остаются незамеченными. Один из лучших защитников НХЛ и мира Макар рассказал, как инцидент с Ничушкиным повлиял на «Колорадо», и порадовался, что россиянин вернулся в команду.

«Что сделано, то сделано. Конечно, это тяжёлая ситуация. Твои ребята выходят в плей-офф, у вас очень сплочённая команда, а потом происходит что-то подобное, и у всех просто… все их мысли сбиваются, разум теряется. И в этот момент вы на самом деле не чувствуете, что вы одно целое, что вы вместе.

Поэтому просто потрясающе, что Вэл вернулся, что он находится здесь, потрясающе видеть, насколько он предан делу с тех пор, как вернулся. Я думаю, что мы все перевернули ту страницу. И мы очень рады видеть его снова во всеоружии», — сказал Макар.

Понятное дело, что в таких ситуациях некоторые слова могут показаться базовыми, для галочки. Но даже если и так, они всё равно могут помочь справиться с тяжёлой ситуацией и замотивировать. Поддержка – это одна из самых важных и эффективных частей общения и взаимодействия людей, именно она зачастую помогает справляться с критическими моментами.

Тем более хоккеистам и руководству «Эвеланш» наверняка известно больше о том, что случилось с Вэлом. Так что есть причины считать такую массовую поддержку искренней.

Валерий Ничушкин Фото: AP/TASS

Это доказывают и слова генерального менеджера «Колорадо» Криса Макфарланда. Кажется, Ничушкин действительно может спокойно готовиться к новому сезону.

«Он очень важная часть нашей команды. Я верю, что Вэл вернётся и проведёт для нас монструозный год. Мы рассчитываем на него. Он был для нас важной силой. Поскольку Лэнди (Габриэль Ландеског. — Прим. «Чемпионата») отсутствует, нам понадобятся габариты и сила Ничушкина. Нужно, чтобы Вэл взял на себя важную роль, и я уверен, что он это сделает», — сказал Макфарланд The Athletic.

Что ж, несмотря на сохраняющееся в воздухе ощущение тайны в «деле Ничушкина», кажется, что в «Колорадо» не особо обеспокоены этим инцидентом. На Валерия рассчитывают, его готовы поддерживать — и уже вовсю поддерживают.

Теперь всё точно в руках самого Ничушкина. Но ему не впервой выходить из сложных ситуаций, верно? Особенно когда тебя так поддерживают.