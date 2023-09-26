«Торпедо» в гостях уверенно обыграло «Витязь» и возглавило таблицу КХЛ

В Балашихе завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Первый период обошёлся без заброшенных шайб.
В начале второй двадцатиминутки Кирилл Воронин с передачи Игоря Ларионова открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Даниил Бокун с передач Кирилла Воронина и Антона Сизова удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Игорь Ларионов с передач Максима Летунова и Никиты Артамонова сделал счёт 3:0. В конце второго периода Кирилл Ураков с передач Данила Веряева и Антона Сизова довёл счёт до крупного.
На четвёртой минуте третьего периода Станислав Яровой с передач Игоря Руденкова и Дерека Барака размочил счёт в игре.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После этой победы подопечные Игоря Ларионова единолично возглавили турнирную таблицу КХЛ, набрав 17 очков после 10 матчей.
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