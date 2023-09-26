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«Торпедо» в гостях уверенно обыграло «Витязь» и возглавило таблицу КХЛ

«Торпедо» в гостях уверенно обыграло «Витязь» и возглавило таблицу КХЛ
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В Балашихе завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки Кирилл Воронин с передачи Игоря Ларионова открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Даниил Бокун с передач Кирилла Воронина и Антона Сизова удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Игорь Ларионов с передач Максима Летунова и Никиты Артамонова сделал счёт 3:0. В конце второго периода Кирилл Ураков с передач Данила Веряева и Антона Сизова довёл счёт до крупного.

На четвёртой минуте третьего периода Станислав Яровой с передач Игоря Руденкова и Дерека Барака размочил счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2023, вторник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Ларионов) – 21:10 (5x5)     0:2 Бокун (Воронин, Сизов) – 30:23 (5x5)     0:3 Ларионов (Летунов, Артамонов) – 32:41 (5x4)     0:4 Ураков (Веряев, Сизов) – 38:46 (5x5)     1:4 Яровой (Руденков, Барак) – 43:37 (5x4)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После этой победы подопечные Игоря Ларионова единолично возглавили турнирную таблицу КХЛ, набрав 17 очков после 10 матчей.

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