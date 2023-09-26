Форвард «Торпедо» Фирстов удалён до конца матча за толчок лайнсмена
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В эти минуты в Балашихе проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимает «Торпедо». Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу гостей.
На 51-й секунде третьей двадцатиминутки 22-летний нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов при входе в зону нижегородского клуба толкнул лайнсмена, который был у него на пути. В итоге главные арбитры удалили форварда хозяев до конца матча за «Оскорбление судей и неспортивное поведение».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В текущем сезоне Владислав Фирстов сыграл за нижегородский клуб девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу с 12 минутами штрафа.
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