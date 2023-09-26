Мамин подсказывал арбитру, Федоров хватался за голову. Фото матча ЦСКА — «Северсталь»

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 11-й минуте первого периода Адам Лишка с передачи Никиты Гуслистова открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Александр Скоренов с передач Егора Степанова и Ильи Иванцова упрочил преимущество гостей в игре. На 14-й минуте второго периода Максим Соркин одну шайбу отыграл.
В следующей игре ЦСКА примет на своём льду «Сочи». «Северсталь» отправится в гости к «Спартаку». Обе встречи состоятся 28 сентября.
Подопечные Сергея Фёдорова потерпели третье поражение в последних четырёх матчах Континентальной хоккейной лиги.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 26 сентября 2023
-
22:10
-
22:08
-
21:59
-
21:57
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:03
-
20:46
-
20:30
-
20:09
-
19:53
-
19:45
-
19:26
-
19:10
-
18:54
-
18:51
-
18:44
-
18:21
-
18:04
-
17:52
-
17:42
-
17:27
-
17:10
-
17:00
-
16:46
-
16:35
-
16:21
-
16:12
-
15:58
-
15:54
-
15:42
-
15:29
-
15:10
-
15:03