Фёдоров – об Окулове: не вижу большого смысла по горячим следам обсуждать игроков

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от «Северстали» (1:2) ответил на вопрос об отсутствии голов у нападающего армейского клуба Константина Окулова.

«Отсутствие голов у Окулова? Ну я честно в частном порядке готов ответить на все эти моменты, но на пресс-конференции воздержусь от индивидуальных обсуждений ребят из нашей команды. По той простой причине, что лично я чётко понимаю, что все хотят добра. Все хотят забить, все хотят сыграть, все хотят выиграть. Банально скажу, что это командный вид спорта. Индивидуальная подготовка каждого игрока зависит от каждого игрока. Я здесь согласен. Но не готов обсуждать по горячим следам, по следам после матча, индивидуально игроков. Не вижу в этом большого смысла. Дальнейшие шаги я прекрасно понимаю. Это наша задача вернуть как команду, как тройки, так и наших лидеров в то состояние и в то положение, где они будут делать своё дело.

Абрамов в центре? Были разного направления мысли, но сошлись на таком варианте. Хотелось после игры с «Локомотивом» сделать минимум смен и движений в этом направлении, поэтому решили сделать так, как сделали. Ещё раз – после такого поражения даже в хорошем смысле никого не смогу сегодня обсудить или проговорить, потому что это не даст нам никакого толчка к преодолению, так сказать, тех вещей, которые мы сами допустили.

В общем и в целом по составу вопросов нет. Состав был укомплектован в соответствии с последней победой над «Локомотивом». А дальше сегодняшняя игра показала положительные и негативные моменты. Где-то можно добавить, что командная скорость нашей команды оставляла желать лучшего в этом матче.

То Ибрагимов, то Диц переставали появляться на льду? Наказывать кого-то в профессиональном хоккее – это не совсем правильная вещь. Мы придержали и дали отдохнуть, собраться и вспомнить требования. Эти фразы, эпитеты более соответствуют той мысли, почему эти ребята в какой-то период матча не выходили. Все взрослые люди и все понимают, когда они хороши, но, наверное, не все всегда понимают, когда они не очень хороши и не очень хорошо выглядят. Поэтому были приняты такие решения», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.