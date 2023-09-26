Фёдоров – о поражении от «Северстали»: с игрой ЦСКА всё понятно, все всё видели

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении от «Северстали» (1:2) в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Соперника с победой. Здорово двигались и контролировали шайбу. Я думаю, что с нашей игрой всё понятно — особенно первый период. Тут сложно что-то добавить, все всё видели. Любой комментарий касается нашей команды в этом плане, поэтому постараемся что-то изменить к следующей игре. Но так двигаться и так играть с шайбой, не очень быстро принимать решения… Парни знают и сами чувствуют все эти моменты, но пока результат негативный. Будем искать выход из положения», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующей игре ЦСКА примет «Сочи». «Северсталь» сыграет на домашнем льду со «Спартаком». Обе встречи состоятся 28 сентября.