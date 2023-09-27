Голкипер «Тампа-Бэй» Василевский рассказал об изменениях в своей предсезонной подготовке

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский заявил, что планирует постепенно увеличивать нагрузки в тренировочном лагере, и рассказал о небольших изменениях в предсезонной подготовке.
«Я внёс некоторые изменения в предсезонною подготовку, ничего особенного. Сейчас я гораздо больше внимания уделяю своему восстановлению», — цитирует Василевского пресс-служба лиги.
Ранее главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сказал, что Василевский сможет сыграть в трёх последних предсезонных играх с «Флоридой» 3, 5 и 7 октября.
Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.
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