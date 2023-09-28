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Агент Жафярова: ему не нравится, что происходит. Но жалоб нет. Он будет ждать шанса

Агент Жафярова: ему не нравится, что происходит. Но жалоб нет. Он будет ждать шанса
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Дамира Жафярова, рассказал, что, несмотря на неудачное выступление в составе казанского клуба, форвард не запрашивает обмен.

«Дамир пока не играет в свой хоккей и получает мало игрового времени, поэтому говорить о том, что у него не клеится игра, не считаю правильным. Его используют по-другому, но это дело тренерского штаба команды.

Был ли разговор про обмен? Мы с Дамиром постоянно общаемся, конечно, ему не нравится то, что происходит, но хоккеист всё понимает и сам от себя требует большего. Он говорит, что будет терпеть и ждать своего шанса. Жалоб нет ни со стороны игрока, ни со стороны клуба», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» восемь матчей, в которых отметился лишь одной заброшенной шайбой.

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