Требуются перемены. Пять игроков КХЛ, которым нужен обмен

С момента начала сезона в КХЛ прошёл почти месяц. Большинство команд провело как минимум по 10 матчей, и за это время проявить себя успели многие игроки. Однако у некоторых хоккеистов дела складываются не так хорошо. Возможно, им стоит попробовать свои силы в других клубах?

Даниил Вовченко («Северсталь»)

Воспитанник череповецкого хоккея был одним из ключевых игроков «Северстали» Андрея Разина, но после смены тренера дела у него идут далеко не лучшим образом. За семь матчей Даниил набрал всего два очка, которые пришлись на встречу с «Металлургом», в остальных же Вовченко проявить себя не удалось. Даже главный тренер «сталеваров» Андрей Козырев на пресс-конференции после матча со СКА отмечал, что ему хотелось бы, чтобы форвард играл лучше. Не исключено, что в скором времени «Северсталь» может обменять ещё одного своего лидера — недавно команду покинул Александр Петунин.

Даниил Вовченко Фото: severstalclub.ru

Никита Серебряков («Адмирал»)

Не сказать что Никите не удался старт сезона, но пока ни он, ни «Адмирал» в целом не впечатляют. А учитывая усиливающиеся слухи об обмене в СКА, будет логично предположить, что пока Серебрякову не до игры за «моряков», тем более что последние два матча он и так пропустил. История переезда лучшего голкипера прошлого сезона в Санкт-Петербург и его воссоединения с Юрием Ключниковым, которая возникла в межсезонье, должна вот-вот разрешиться. Во Владивосток же, скорее всего, отправится Сергей Иванов, который в армейском клубе, к сожалению, «один из». Хотя потенциал позволяет ему уже сейчас показывать хорошую игру на уровне КХЛ.

Марат Хуснутдинов (СКА)

Ещё один талант армейцев, которого можно отнести к категории «один из», — нападающий Марат Хуснутдинов. В прошлом сезоне 21-летний игрок был важным элементом СКА и провёл солидный результативный сезон, а в этом появился на льду всего в четырёх матчах, ни разу не отыграв более 14 минут. При этом никаких травм у Марата не наблюдалось — форвард просто оказывался вне заявки.

В похожей ситуации Хуснутдинов был и пару лет назад, когда в определённый момент выпал из состава, а затем вернулся — вскоре после подписания нового контракта. Совпадение ли, но этот сезон — последний по его нынешнему соглашению со СКА. Примеры Морозова, Марченко, Свечкова, Чибрикова, Грошева, нацелившихся на НХЛ и не ставших продлевать сотрудничество с армейцами, ещё свежи в памяти. Неужели скоро в этом списке появится ещё одна фамилия?

Никита Тертышный («Трактор»)

Два года назад Никита мощно провёл начало сезона, выдав семиматчевую результативную серию. Тогда он стал одним из главных открытий не только первого месяца, но и всей регулярки, громко заявив о себе после чемпионства в ВХЛ. Однако прошлый год для него, как и для всего «Трактора», выдался кошмарным — Тертышный потратил 36 матчей на первый гол в сезоне и не сумел помочь команде пробиться в плей-офф. Сейчас 25-летнему нападающему хватило шести игр, но это всё, чем он успел отметиться в новой регулярке, периодически выпадая из состава.

Никита Тертышный Фото: hctraktor.org

Уход Никиты из «Трактора» — лишь вопрос времени. Игрок запросил обмен из челябинского клуба, и, по информации «Чемпионата», на него есть несколько претендентов — «Северсталь», «Торпедо», «Спартак», «Амур» и минское «Динамо». Пока, правда, дальше интереса дело не зашло. «На данный момент у нас не было конкретного предложения по обмену Никиты Тертышного. Интерес к нападающему на рынке есть, но пока ни одним клубом не была озвучена достойная компенсация за игрока. На сегодня Никита — хоккеист «Трактора» и полноценно готовится к предстоящим матчам в основном составе», — сказал «Чемпионату» генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Дамир Жафяров («Ак Барс»)

Пару недель назад мы писали о тяжёлом положении Жафярова после перехода в «Ак Барс». С тех пор ситуация стала только хуже — Дамир, хоть и принял участие в трёх из четырёх матчей казанцев после 15 сентября, не отметился результативными действиями, в недавнем «зелёном дерби» был снят с игры после двух периодов и не попал в заявку на встречу с минским «Динамо». Всё идёт к тому, что столице Татарстана Дамир надолго не задержится и сменит команду. Вопрос лишь в том, кто захочет приютить у себя форварда с большой зарплатой, которая в следующем году должна стать ещё весомее.