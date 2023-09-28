Главный тренер «Витязя» Завьялов: рад за ребят. Они услышали, что мы хотим от них

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов оценил победу над «Ладой» (1:0 ОТ). Эта победа стала для клуба первой после восьми поражений подряд.

«Хорошая, боевая игра. Хорошее меньшинство у соперников, не получилось реализовать наши моменты. «Лада» очень агрессивно играет в меньшинстве, предупреждали ребят. Есть, над чем работать. То, что произошло в овертайме, вы сами увидели.

В первую очередь, рад за ребят. Они услышали, что мы хотим от них. Есть нюансы – и из них складывается игра, складывается победа. Вот сегодня эти нюансы они начали понимать. Конечно, до идеального ещё далеко, но хотелось бы, чтобы больше не было той психологии, которая присутствовала в предыдущих проигрышных матчах. Неважно, как складывается матч, нужно играть от начала до конца. Приз лучшему игроку команды в раздевалке достался Галузину, он сделал своё дело. Так должен играть не только лидер, но и каждый игрок», — приводит слова Завьялова сайт КХЛ.

В следующем матче «Витязь» отправится в гости к ЦСКА 2 октября.