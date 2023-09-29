Кожевников — о «Торпедо»: Ларионов — профессор не только игровой, но уже и тренерский

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил тренерские способности Игоря Ларионова. Нижегородское «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ под руководством специалиста занимает первое место в общей таблице лиги. Ларионов работает главным тренером клуба КХЛ второй сезон.

«Торпедо» при Ларионове выглядит очень здорово. Игорь – профессор не только игровой, но уже и тренерский. Советская школа хоккея даёт о себе знать, плюс восприятие того, что он привёз из НХЛ. Их там нагружали не так, как нас в СССР, когда все работали на выживание. Видно, что команда у Ларионова играет и тренируется с удовольствием. И главное, что это приносит результат», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.