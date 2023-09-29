Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников — о «Торпедо»: Ларионов — профессор не только игровой, но уже и тренерский

Кожевников — о «Торпедо»: Ларионов — профессор не только игровой, но уже и тренерский
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил тренерские способности Игоря Ларионова. Нижегородское «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ под руководством специалиста занимает первое место в общей таблице лиги. Ларионов работает главным тренером клуба КХЛ второй сезон.

«Торпедо» при Ларионове выглядит очень здорово. Игорь – профессор не только игровой, но уже и тренерский. Советская школа хоккея даёт о себе знать, плюс восприятие того, что он привёз из НХЛ. Их там нагружали не так, как нас в СССР, когда все работали на выживание. Видно, что команда у Ларионова играет и тренируется с удовольствием. И главное, что это приносит результат», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Нетрудные подростки. Ларионов разрывает КХЛ – с 17-летними пацанами и без лидеров
Нетрудные подростки. Ларионов разрывает КХЛ – с 17-летними пацанами и без лидеров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android