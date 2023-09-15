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В чём секрет «Торпедо», «Торпедо» — единственная команда КХЛ без поражений в новом сезоне

Нетрудные подростки. Ларионов разрывает КХЛ – с 17-летними пацанами и без лидеров
Егор Бульчук
В чём секрет «Торпедо»: разбор, мнение
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Хоккейная песня.

Пять игр – пять побед. К середине сентября «Торпедо» – единственная команда КХЛ, у которой нет ни одного поражения. Нижегородцы обыграли «Локомотив», СКА, минское «Динамо», «Адмирал», а накануне разбили «Куньлунь».

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Броссо (Меркли, Вуд) – 07:17 (5x4)     0:2 Броссо (Вон, Оттенбрайт) – 36:07 (5x5)     1:2 Летунов (Атанасов) – 40:31 (5x4)     2:2 Белевич – 44:25 (4x5)     3:2 Атанасов (Ураков) – 54:59 (5x5)     4:2 Летунов (Коваленко, Артамонов) – 57:01 (5x5)     5:2 Летунов (Коваленко, Конюшков) – 58:19 (5x4)    

Как и в предыдущем сезоне, «Торпедо» демонстрирует оригинальный атакующий почерк, делая ставку на перманентную игру в пас – и результат на табло. В трёх матчах команда Игоря Ларионова забросила пять или более шайб, а её промежуточный антирекорд – три гола за 60 минут. В общей сложности торпедовцы настреляли 23 шайбы – это в 2,3 раза больше, чем у СКА, «Локомотива», «Витязя», «Сибири» или «Барыса».

Старт – зона турбулентности в календаре любого длинного чемпионата, и, даже если «Торпедо» удержит нынешнюю форму, велика вероятность, что, набрав должные кондиции, к нему подтянутся соперники. Однако уже сейчас есть все основания полагать, что победы не сваливаются на Нижний случайно – это результат следования системе, реально действующей, а не существующей исключительно на словах.

Казалось, клуб должны были притормозить потери ведущих хоккеистов. За три матча в список травмированных попали первый и третий бомбардиры команды в прошлой регулярке Алексей Кручинин и Сергей Гончарук, а также самый результативный торпедовец плей-офф Деннис Ян.

Если бы такое случилось в каком-либо другом клубе лиги, то мы бы на каждой пресс-конференции слышали жалобы тренера (хотя некоторым достаточно даже менее веских причин).

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Но нижегородцы вообще ничего не заметили – настолько невероятный запас прочности оказался у одного из самых бедных клубов лиги. Торпедовцы с лёгкостью дали дебютировать трём молодым игрокам одновременно: на стартовую встречу с «Локомотивом» вышли 17-летние Антон Силаев и Никита Артамонов, а также 20-летний Арсений Варлаков. Самый старший из этой троицы сыграл только один матч, а вот Силаев и Артамонов закрепились, на двоих набрав восемь очков. Силаев выделяется техничным катанием, что особенно удивительно с учётом его двухметрового роста. Артамонов почти на голову ниже, а его главный козырь – мышление.

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Никита Филатов в You-Tube-подкасте «Это хоккей, брат» рассказывал, что почти на каждую тренировку хоккеисты «Торпедо» выходят с разными партнёрами – вероятно, именно это обеспечивает взаимозаменяемость и единство стиля: все звенья команды – независимо от состава и порядкового номера – придерживаются одного хоккея, одной системы.

Политика игрокозамещения работает в том числе и на последнем рубеже. Многие эксперты (например, Гимаев и Николишин) подчёркивали, что без вратаря Ивана Кульбакова атакующие авантюры «Торпедо» заканчивались бы печально. Но над опровержением этого тезиса в команде Ларионова работает Адам Гуска. Дублёр белоруса проявляет себя ничуть не хуже: он заменил Кульбакова в середине матча с минским «Динамо», а затем от звонка до звонка провёл игры с «Адмиралом» и «Куньлунем». За 152 минуты словак пропустил только трижды.

Любопытно, что «пластичность» «Торпедо» распространяется не только на игроков. Летом тренерский штаб покинул помощник Ларионова – Андрей Козырев, в узких кругах почему-то именно его называли основным тактиком команды. Либо инсайдеры промахнулись, либо в Нижнем смогли безболезненно компенсировать отъезд Козырева – так или иначе, «Торпедо» продолжает играть свою музыку.

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