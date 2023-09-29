«Миннесота» дала 36-летнему партнёру по звену Капризова Цуккарелло контракт на $ 8,25 млн

«Миннесота Уайлд» на официальном сайте объявила о заключении нового контракта с 36-летним норвежским нападающим Матсом Цуккарелло.

Отмечается, что с опытным форвардом подписали двухлетнее соглашение на общую сумму $ 8,25 млн. Кэпхит Цуккарелло составит $ 4,125 млн. Контракт вступит в силу в следующем сезоне. До конца кампании-2023/2024 у норвежского нападающего действует пятилетнее соглашение на общую сумму $ 30 млн и со среднегодовой зарплатой $ 6 млн.

Напомним, Цуккарелло является партнёром по звену Кирилла Капризова. В минувшем сезоне форвард принял участие в 78 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 67 (22+45) очков, включая 29 (9+20) баллов при игре в большинстве. Цуккарелло играет за «Миннесоту» с 2019 года. Всего в НХЛ на его счету 766 матчей и 573 (186+387) очка в регулярках, а также 96 встреч и 55 (18+37) баллов в плей-офф.