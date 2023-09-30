«Спартак» уступил «Трактору» в овертайме и потерпел второе поражение в трёх матчах

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Первый период прошёл без голов. На 31-й минуте Герман Рубцов вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Филин и Александр Беляев. На 49-й минуте Семён Дер-Аргучинцев точным броском сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс Максим Шабанов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске сыграет с «Сибирью». «Спартак» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 2 октября.