«Спартак» уступил «Трактору» в овертайме и потерпел второе поражение в трёх матчах
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Филин, Беляев) – 30:32 (5x5) 1:1 Дер-Аргучинцев – 48:42 (5x5) 2:1 Шабанов (Антипин) – 63:43 (3x3)
Первый период прошёл без голов. На 31-й минуте Герман Рубцов вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Филин и Александр Беляев. На 49-й минуте Семён Дер-Аргучинцев точным броском сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс Максим Шабанов.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске сыграет с «Сибирью». «Спартак» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 2 октября.
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