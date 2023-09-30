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«Недовинтили матч». Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Автомобилиста»

«Недовинтили матч». Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Автомобилиста»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:3).

«Недовинтили матч. Два периода, в принципе, солидная игра была, ребята старались, много что не давали сопернику. Третий период — нам не хватило физических кондиций, мы просели. Игровая дисциплина [подвела], удаление, которое привело к взятию ворот… А так, в принципе, стараются ребята, выполняют, но на всю игру нас пока не хватает. В Екатеринбурге надо играть всю игру так компактно, как мы делали это два периода — работать, терпеть. Нас не хватило.

Привлечение игроков из фарм-клуба? Кого я хотел командировать в «Динамо-Алтай», они уже играют там, а потом посмотрим», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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