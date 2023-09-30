Главный тренер «Автомобилиста» — об «Адмирале»: команда вязкая, хорошая оборона

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (1:3).

«Тяжёлая игра, много борьбы. Предупреждали ребят, что команда вязкая, хорошая оборона у «Адмирала», системная. Два периода не было бросков из зоны поражения, больше от синей линии. Надо отдать должное сопернику, они эти броски блокировали. Встряхнули ребят, поменяли сочетания, где-то на три звена перешли, забили хорошие голы. Спасибо болельщикам, полный стадион гнал нас вперёд, мы играем за них. Спасибо команде за проявленный характер.

Как смогли продавить оборону «Адмирала» на пятаке? Добавили в движении, плюс гол забили при игре «5х4», здорово исполнили. Поймали соперника на контратаке — раскрылся чуть. Говорили ребятам, что «Адмирал» хорош в контратаках, в моменте с голом Фьоре попались на неё, хотя там один игрок был против троих, этот момент будем разбирать. В третьем периоде проявили характер, была работа через «не могу» и черновые голы.

Широков в ротации или с травмой? Временно дали паузу Серёге. Сегодня он помогал в раздевалке здорово, респект ему за это. На следующий матч готовится играть, будет в составе.

Ждать ли Макеева в следующей встрече в первом звене? Посмотрим, проанализируем игру. Они вместе с Толей Голышевым добавили движения в третьем периоде. С Лёхой мы говорили до этого, ставили его до этого к Бывальцеву, чтобы было три звена с хорошим движением.

Дебют Филяева в сезоне? Видел, что немножко тяжеловато было ему, а так парень старался, делал работу. Посмотрим видео, проанализируем. В Высшей лиге он один из лидеров, надо его подтягивать, желание у него есть», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.