ЦСКА огорчал вратарей «Витязя», чирлидерши поддержкивали «армейцев». Яркие фото разгрома

2 октября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА разгромил «Витязь». Встреча завершилась со счётом 9:1 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Витязь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На третьей минуте Марсель Ибрагимов вывел москвичей вперёд. На 18-й минуте Даррен Диц удвоил преимущество ЦСКА. На 29-й минуте Виталий Абрамов забросил третью шайбу. Ассист сделал вратарь Иван Федотов. Через минуту Игорь Угольников отыграл один гол. На 33-й минуте Сергей Плотников сделал счёт 4:1. третьем периоде по разу забили Антон Слепышев, Прохор Полтапов, Максим Соркин, Михаил Григоренко и Виталий Абрамов.